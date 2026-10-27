PATNOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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PATNOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.)
DAVALILAR: AHMET MARAL VD.
Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından Ağrı ili Patnos ilçesi Pirömer köyü 0 ada 187parsel sayılı taşınmazın 816.64 m²'lik kısmının mülkiyetinin,927.47 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkının 302.19 m²'lik kısmının 2 Yıl süre ile geçici irtifak hakının kamulaştırma işlemine başlanmış olup, Mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaza ilişkin;
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Patnos Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02570702