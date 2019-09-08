Pas lekesi nasıl çıkar? Pas lekesi giysiden çıkar mı? Pas lekeleri hanımların korkulu rüyalarındandır. Özellikle giysilere yerleşen pas lekesinden kurtulmanın mümkün olmadığı düşünülür. Ancak bu konuda yanılıyorsunuz. İşte, merak ettiğiniz “Pas lekesi nasıl çıkar?” sorusunun yanıtı.

Pas lekeleri hanımların korkulu rüyalarındandır. Özellikle giysilere yerleşen pas lekesinden kurtulmanın mümkün olmadığı düşünülür. Ancak bu konuda yanılıyorsunuz. İşte, merak ettiğiniz “Pas lekesi nasıl çıkar?” sorusunun yanıtı. Pas lekesi giysiden çıkar mı? Pas lekesini giysilerden zahmetsizce çıkarmanız mümkün. Elbette, doğru yöntemleri kullanarak. İşte, pas lekesini çıkarmanın adımları Öncelikle lekenin hemen altına bin havlu yerleştirilir. Birkaç damla beyaz sirke ile lekeli bölge ıslatılır. Ardından yarım limonla lekeli bölgeyi nazikçe ovalayın. Lekeyi temiz bir havlu ile silin. Sonrasında lekeli kıyafeti doğrudan güneş alabileceği bir noktaya asın. Giysi tamamen kurumaya başladığında leke solacaktır. Lekeli bölge iyice kuruduktan sonra kıyafeti her zamanki gibi çamaşır makinenizde gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.

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