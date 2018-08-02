Pas lekesi fayanstan nasıl çıkarılır?

Fayanstan pas lekesini çıkarmak için marketlerde satılan pas sökücülerden alınabilir. Temizlenecek bölgede pas lekesi haricinde toz, talaş türü büyük çöpler varsa vakumlu elektrik süpürgesi kullanılarak tozlar süpürülür.

Bulaşık deterjanı eklenmiş köpüklü su hazırlanır. Temiz bir bez ile tüm lekeler temizlenir. Daha sonra alınan pas sökücü sprey şişesine boşaltılır. Pas lekelerinin üzerine püskürtülür.

Tüm zemini kaplayacak şekilde bolca püskürtüldükten sonra 10-15 dk bekletilir. Daha sonra başka bir sprey şişesine duru su doldurulup pas sökücüyü akıtmak için işlem gören alana püskürtülür.

Akan suyun leke vermemesi için diğer zeminler muşamba ile kaplanabilir veya kirin akıp gitmesi için yol açılabilir. Bu işlemden sonra hazırlanmış olan köpüklü su ile zemin iyice temizlenir. Bu şekilde fayans pas lekelerinden arınmış olur.

Temizlenecek fayans kapalı bir alandaysa pas sökücü püskürtüldükten sonra kimyasal solunmamalıdır. Ortam havalandırılmalı, mümkünse pencere açık tutulmalıdır.

Kimyasal mümkün olduğunca tene temas ettirilmemeli gerekirse eldiven ve maske kullanılmalıdır. Duvar fayansları temizlenecekse aşağı süzüleceği için pas sökücü birkaç dakika boyunca sürekli püskürtülmelidir.

Sonra bir hortum veya yine sprey şişesi yardımı ile duru su tutularak pas sökücü akıtılmalıdır. Yüksek duvarları temizlemek için uzun sopalı çekçek kullanılabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.