THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Pas lekesi fayanstan nasıl çıkarılır?

Uzun süre kullanılmayan bahçelerde veya evlerde suya maruz kalmış olan fayanslarda pas lekeleri oluşur. Pas lekesini çıkarmak için çok fazla seçenek olmasa da etkili bir çözüm bulunmaktadır.

02 Ağustos 2018 Perşembe 00:45
Pas lekesi fayanstan nasıl çıkarılır?

Fayanstan pas lekesini çıkarmak için marketlerde satılan pas sökücülerden alınabilir. Temizlenecek bölgede pas lekesi haricinde toz, talaş türü büyük çöpler varsa vakumlu elektrik süpürgesi kullanılarak tozlar süpürülür.

Bulaşık deterjanı eklenmiş köpüklü su hazırlanır. Temiz bir bez ile tüm lekeler temizlenir. Daha sonra alınan pas sökücü sprey şişesine boşaltılır. Pas lekelerinin üzerine püskürtülür.

Tüm zemini kaplayacak şekilde bolca püskürtüldükten sonra 10-15 dk bekletilir. Daha sonra başka bir sprey şişesine duru su doldurulup pas sökücüyü akıtmak için işlem gören alana püskürtülür.

Akan suyun leke vermemesi için diğer zeminler muşamba ile kaplanabilir veya kirin akıp gitmesi için yol açılabilir. Bu işlemden sonra hazırlanmış olan köpüklü su ile zemin iyice temizlenir. Bu şekilde fayans pas lekelerinden arınmış olur.

Temizlenecek fayans kapalı bir alandaysa pas sökücü püskürtüldükten sonra kimyasal solunmamalıdır. Ortam havalandırılmalı, mümkünse pencere açık tutulmalıdır.

Kimyasal mümkün olduğunca tene temas ettirilmemeli gerekirse eldiven ve maske kullanılmalıdır. Duvar fayansları temizlenecekse aşağı süzüleceği için pas sökücü birkaç dakika boyunca sürekli püskürtülmelidir.

Sonra bir hortum veya yine sprey şişesi yardımı ile duru su tutularak pas sökücü akıtılmalıdır. Yüksek duvarları temizlemek için uzun sopalı çekçek kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 00:45
  1. sağlık
  2. kadın aile
  3. kadın
  4. temizlik
  5. mutfak
  6. ev temizliği
  7. ev temizliği nasıl yapılır?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yürüme bozukluğu nedir nasıl geçer?
    1. Yürüme bozukluğu nedir nasıl geçer?
    2. Boğaz iltihabının belirtileri nelerdir?
    3. Ülkenin başkentinde silah sesleri!..
    4. Diş ağrısına karanfil yağı nasıl..
    5. 6284 protesto edildi! "Evden kedi..
    6. Yorgun hissetmenin nedenleri nelerdir?
    7. HDP'li Ahmet Şık'tan skandal açıklama
    8. ABD'den skandal F-35 kararı!
    9. Pas lekesi fayanstan nasıl çıkarılır?
    10. ABD'nin yaptırım tehdidine Hulusi..
    11. Almanya’da nüfusun dörtte biri göçmen..
    12. ABD'nin yaptırım tehdidine CHP'den ilk..
    13. ABD'den küstah açıklama: Yaptırımlar..
    14. Barış Atay, 'yaşlı dedenin ölümü'nü..
    15. İşte Türkiye'ye karşı yürütülen..
    16. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ilk..
    17. Abdülhamit Gül'den ABD açıklaması
    18. Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Karşılıksız..
    19. ABD'nin yaptırım tehdidine cevap:..
    20. İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım..
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    8 bin kişiyi katlettik itirafı
    8 bin kişiyi katlettik itirafı
    FETÖ imamı Hakan Çiçek'i 2 saniyelik video ele verdi!
    FETÖ imamı Hakan Çiçek'i 2 saniyelik video ele verdi!
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Hulusi Akar'dan intikam yemini!
    Hulusi Akar'dan intikam yemini!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Resmen başladı! Başvuran parasını geri alacak
    Resmen başladı! Başvuran parasını geri alacak
    Güleçyüz, firari FETÖ'cülere 'hicrettekiler' dedi
    Güleçyüz, firari FETÖ'cülere 'hicrettekiler' dedi