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Park halindeki tanker küle döndü

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Park halindeki tanker küle döndü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde park halindeki bir tankerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan S.S. Tosya Motorlu Taşıtlar Kooperatifi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan tankerde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında tanker kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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