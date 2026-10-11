Paris’te OMODA | JAECOO rüzgarı esecek! Avrupa prömiyerini OMODA 4 ile yapacak

Yenilikçi teknolojileri ve sürdürülebilir mobilite çözümleriyle öne çıkan OMODA | JAECOO, Avrupa’nın köklü otomotiv organizasyonlarından biri olan Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez yer almaya hazırlanıyor. Bu yıl 91’incisi düzenlenen fuar, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Paris Expo Porte de Versailles’da otomotiv dünyasının önde gelen markalarını ve bu markaların yeni modelleri ile teknolojik gelişmelerini bir araya getirecek. Marka, 12 Ekim Pazartesi günü yerel saatle 13.30-14.00 arasında gerçekleştireceği basın toplantısında ise ürün stratejisini, teknolojik yeniliklerini ve geleceğe yönelik mobilite vizyonunu paylaşacak.

OMODA 4, Cyber Mecha tasarım diliyle Avrupa sahnesine çıkıyor

OMODA | JAECOO’nun Paris Otomobil Fuarı’nda öne çıkaracağı başlıca yeniliklerden biri, Avrupa fuar prömiyerini gerçekleştirecek OMODA 4 olacak. İlk kez 2026 Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtılan model, markanın “Cyber Mecha” olarak adlandırdığı zamanın ötesinde tasarım anlayışını yeni bir boyuta taşıyor. Keskin geometrik formları, çok boyutlu gövde yüzeyleri ve özgün aydınlatma detaylarıyla farklılaşan OMODA 4, dinamik dış görünümünü teknoloji odaklı bir ürün yaklaşımıyla tamamlıyor.

Genç ve teknolojiyle iç içe yaşayan kullanıcıların beklentileri doğrultusunda geliştirilen OMODA 4, dijital dünyadan ve oyun kültüründen ilham alan iç mekân tasarımıyla da öne çıkıyor. Modern çizgileri, akıllı teknolojileri ve kullanıcı odaklı çözümleri aynı yaşam alanında buluşturan model, tasarım ile teknolojik deneyimi bir araya getiriyor. OMODA 4, 2026 Pekin Otomobil Fuarı’ndaki ilk gösteriminde markanın SHS-H Süper Hibrit Sistemi’ni kullanan tam hibrit versiyonuyla sergilenmişti.

Super AI Cockpit ile akıllı mobilite deneyimi gelişiyor

OMODA 4’ün teknoloji donanımında öne çıkan yeniliklerden biri, markanın yeni nesil Super AI Cockpit sistemi olacak. Sürücü ile araç arasındaki iletişimi daha doğal, sezgisel ve kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürmek amacıyla geliştirilen sistem, yapay zekâ destekli özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kullanıcının beklentilerini algılamaya, sürüş ve kullanım alışkanlıklarını öğrenmeye ve zaman içinde daha kişiselleştirilmiş etkileşimler sunmaya odaklanan Super AI Cockpit, OMODA | JAECOO’nun akıllı otomobil teknolojilerindeki gelişimini yansıtıyor. OMODA 4, markanın ürün gamında bu yeni nesil teknolojiyi sunan ilk model olma özelliğini taşıyor. Paris Otomobil Fuarı ziyaretçileri, OMODA | JAECOO standında sistemi yakından tanıma fırsatı bulacak.

OMODA | JAECOO’nun yeni nesil ürün gamı Paris’te buluşuyor

OMODA | JAECOO, Paris Otomobil Fuarı’nda yalnızca OMODA 4’ün Avrupa prömiyeriyle değil, farklı kullanıcı beklentilerine yönelik geniş ürün gamıyla da öne çıkacak. Markanın standında OMODA 5, JAECOO 5 ve JAECOO 7 modelleri ziyaretçilerle buluşacak.

Modern tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan OMODA 5, benzinli, SHS-H tam hibrit ve tamamen elektrikli güç aktarma seçenekleriyle markanın farklı mobilite ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımını ortaya koyacak. Böylece model, farklı kullanım alışkanlıklarına ve beklentilere hitap eden alternatifleri aynı ürün ailesinde sunacak.

JAECOO 7 ise şehir içi kullanımın gereksinimleriyle off-road karakterini bir araya getiren SUV kimliğiyle fuardaki yerini alacak. Modelin benzinli ve SHS-P şarj edilebilir hibrit versiyonları, farklı sürüş ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunacak. Kompakt SUV segmentinde konumlanan JAECOO 5 de markanın güçlü tasarım karakterini daha kompakt bir gövdeye taşıyacak. Modelin benzinli versiyonunun yanı sıra tamamen elektrikli JAECOO E5 de fuarda sergilenecek.

Elektrifikasyon teknolojileri, yapay zekâ destekli çözümler ve yenilikçi tasarım anlayışıyla ürün gamını geliştirmeyi sürdüren OMODA | JAECOO, Paris Otomobil Fuarı’ndaki ilk katılımıyla uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Marka, yeni nesil modellerini ve akıllı mobilite teknolojilerini otomotiv dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan fuarda sergileyerek geleceğin ulaşım deneyimine yönelik yaklaşımını ortaya koyacak.

OMODA | JAECOO, 19 Ekim’de resmen başlayacak CHERY 2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında ileri teknolojiyi özgün crossover tasarımı ve seçkin outdoor yaşam tarzıyla buluşturan marka vizyonunu daha kapsamlı bir şekilde ortaya koyacak. Etkinlik sırasında tamamen yeni OMODA X de dünya prömiyerini gerçekleştirerek geleceğin mobilitesine yönelik yeni olanakların kapısını aralayacak.

Diğer yandan iCAUR genç tüketicilerin beklentilerine ve kişiselleştirilmiş mobilite çözümlerine odaklanırken, AiMOGA robotik ve akıllı yaşam alanlarındaki yeniliklerini sergileyecek. Tüm bu markalar, CHERY Grubu’nun iş birliğine dayalı çok markalı inovasyon ekosistemini bütüncül bir yaklaşımla gözler önüne serecek.