PANKOBİRLİK’ten Cumhurbaşkanına teşekkür! Kota düştü pancar üreticisinin yüzü güldü

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk yaptığı değerlendirmede, “Sayın Cumhurbaşkanımız son bir yılda aldığı iki karar ile NBŞ kotasını iki kez yarı yarıya düşürerek yüzde 2,5 seviyesine çekilmesini sağladı. Bu seviye gelişmiş ülkelerin gıda standartları ile uyumlu bir seviyedir’’ dedi. ’’Pankobirlik olarak biz 2001’de yürürlüğe giren Şeker Kanununun hem hazırlık sürecinde hem de uygulama sürecinde pancar şekeri ikamesinde kullanılan ürünlere tanınan yüksek kotanın hem tüketici sağlığı açısından taşıdığı riskleri, hem ülke tarım sektörüne olumsuz etkilerini hem de pancar tarımındaki daralmanın ülke hayvancılığına olumsuz yansımalarını ısrarla dile getirdik’’ diyen Konuk açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: ’’Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl mart ayında NBŞ kotalarının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüleceğini açıkladı ve 31 Temmuz’da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de NBŞ Kotası yüzde 5 olarak resmileşti. Sayın Cumhurbaşkanımız iki gün önce de NBŞ Kotasının yüzde 2,5’e düşürüldüğünü açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 yıl içinde aldığı bu iki karar Sayın Cumhurbaşkanımızın hem ülke çiftçisine, pancar üreticisine sahip çıkma hem de milletimizin sağlığını koruma konusunda kararlılığının ilanıdır” dedi.

Olumlu etkileyecek

NBŞ kotalarının yüzde 2,5 olarak uygulanmasının hem tüketici sağlığını hem pancar üretimini hem de pancarın en çok desteklediği yan sektörlerden biri olan hayvancılığı olumlu etkileyeceğini vurgulayan Başkan Konuk, ülke gıda sektörünün de orta vadede bu karardan kazançlı çıkacağını belirterek şunları söyledi: “Son bir yılda alınan iki karar ile NBŞ kotalarının yüzde 10’dan yüzde 2,5’e indirilerek 67 bin 500 tonla sınırlandırılmasının ilk sonucu ülkemizin 200 bin tonun üzerinde daha fazla pancar şekeri üretmesi demektir. Bu da yaklaşık 1,5 milyon ton daha fazla pancar üretimi anlamına gelir ki bu daha çok tarlaya iş bulunması çiftçinin daha çok pancar üretmesi demektir. Kararın ikinci sonucu da ülke hayvancılığını pozitif manada etkileyecek olmasıdır… Küspe ve melas çok kıymetli besi materyali. Yani ülkemiz hayvancılığının kış aylarında ihtiyaç duyduğu kaba yem eksikliğini giderebilecek çok önemli bir kaynak. Bu karar ile azalacak NBŞ üretimi kadar artacak pancar şekeri üretimi, dolayısıyla da pancar üretimi ile ülkemiz 500 bin tonun üzerinde daha fazla küspe, 85 bin ton civarında daha fazla melas üretebilecektir. Bu daha fazla üretilebilecek besi materyalinin et üretimi karşılığı bir yılda yaklaşık 16 bin 875 tondur ki bu da 80 bin civarında büyükbaş besinin sorunsuz beslenebilmesi anlamına gelmektedir. Bu da bu miktarda canlı hayvan ya da karkas et ithalatından ülkemizin kurtulması demektir.

Kararın üçüncü sonucu tüketici sağlığı açısındandır ve bu sonuç en az üretimdeki pozitif etki kadar hatta ondan bile değerli bir sonuçtur. Dördüncü sonucu ise gıda sektörümüzün yönünü orta vadede kazançlı çıkacağımız bir rotaya çevirecek olmasıdır.’’

Katkıya hazırız

Recep Konuk, pancar üreticisi olarak yapacakları üretimle; ülkenin gıda sektörünü büyütmeye ve desteklemeye, onlara yine üretim sürecinde maliyet avantajı sağlayacak sıvı pancar şekeri gibi ürünlerle katkı vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, ’’Kararın ülkemiz ve üreticimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, aldığı karar ile pancar üreticisine ve milletimizin sağlığına sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımıza kararlılığı için bir üretici olarak bütün pancar üreticileri adına, bir tüketici olarak da milletim adına teşekkürlerimizi arz ediyorum” dedi.