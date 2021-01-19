“Pandemide tarımın ve içme suyunun önemi anlaşıldı”

Mehmet Safa Canat Hasan Canat İstanbul

DSİ Genel Müdürlüğü’nün yatırımlarının tarım, endüstri, enerji ve hizmet sektörleri için büyük önem taşıdığını anlatan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yeni Akit’e yaptığı açıklamalarda, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kalkınma hamlelerinin itici gücü

DSİ Genel Müdürlüğü’nün yatırımları ile gerek gıda güvenliğinin temini, gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması hususlarında önemli bir işlev gördüğünü ifade eden Yıldız, “Aynı zamanda tarıma dayalı kalkınma hamlemizin itici gücü olma niteliğini taşımaktadır. Bu yatırımlar, aynı zamanda sel gibi afetlere karşı da vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamaktadır. DSİ tarafından hayata geçirilen yatırımlar, özellikle tarım ve tarıma dayalı sektörlerde yeni iş sahaları ve gelir getirici faaliyetlere zemin hazırlayarak veya taşkın sel gibi afetlerin neden olduğu zararlardan koruyarak ekonomik ve sosyal yaşama doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmektedir. DSİ, baraj inşa eden bir kuruluş olarak bilinmektedir” dedi.

Taşkınlardan korumaktayız

Yıldız, “Bu bağlamda geriye dönüp bakıldığında DSİ tarafından bugüne kadar çok sayıda baraj, gölet ve hidroelektrik santral tamamlanarak halkımızın hizmetine alınmıştır. Esasen baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizde biriktirilen sular faaliyetlerimizin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Zira bu tesislerde depoladığımız sulardan tarımsal sulama, enerji üretimi, içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla faydalandığımız gibi feyezan akımlarının kontrolünü sağlayarak taşkın zararlarından da korunmaktayız. Depolama tesislerimizde biriktirilen sularımızın kullanım miktarı sulama sektöründe 44 milyar metreküp, içme suyu ve sanayi suyunda 13 milyar metreküp olarak hesaplanmıştır” diye konuştu.

60 milyar TL’lik katkı

Su kullanımında en büyük kalemi tarımsal sulamanın oluşturduğunu belirten Yıldız, şöyle konuştu: “DSİ, bu gerçekten yola çıkarak özellikle 2000’li yılların başından itibaren sulamada büyük oranda tasarruf sağlayan modern sulama şebekelerine geçişi hızlandırmıştır. Türkiye’de ziraî üretimin üçte ikisi DSİ sulamaları vasıtasıyla gerçekleşmekte olup geliştirilen sulama projeleri neticesinde proje alanında gayri safi millî ziraî gelir yaklaşık 5 kat artmaktadır. Sulama projelerinde sağlanan ilerleme sayesinde ülkemiz tarım sektöründe dünyada 7. sıraya yükselmiştir. Sulamaya açılan arazide uygun ziraat usulleri ve ürün deseniyle tarım yapılması durumunda takriben yıllık 60 milyar TL zirai gelir artışı sağlanması mümkündür. Özellikle pandemi sürecinde tarımın ve içme suyunun önemi daha çok anlaşıldı.”

DSİ’den Malatya'ya dev baraj

Malatya Arguvan Yoncalı Barajı’nı inşa eden Seza İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Açık, şu bilgileri verdi: “Biz hem Malatya Arguvan Yoncalı Barajı’nı hem de isale tünelini inşa ediyoruz. Yoncalı Barajı’nın dolgusu bitti. Sadece önyüzü beton kaplaması kaldı. O da gelecek ödenek ile birlikte bitecek. Yoncalı Barajı, teknik anlamda da ilginç bir projedir. Yerden yüksekliği 90 metre olan barajın ön kısmı çok sarp olduğu için 9 km uzunluğunda bir derivasyon tüneli barajın arkasına inşa edilecek. Barajın 2,5 milyon m³’e yakın bir dolgusu, 355 metre kret uzunluğu var. Dolayısıyla projedeki isale hattı da büyük önem taşıyor. İsale hattında 9 km uzunluğunda ve 5 metre çapında bir tünel olacak. TBM (tünel açma makinesi) ile tüneli açmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Bey, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Fatih Metin Bey ile Akif Özkaldı Bey ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız Bey isale hattı tünelinin inşaatına başlamamız için çok ilgilendiler. İnşallah devamı gelir. Çünkü TBM (tünel açma makinesi) çalışmaya başladığı zaman durmamamız gerekiyor. Çin’den getirdiğimiz TBM (tünel açma makinesi) ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüneli her ay 500 metre açarak 18 ay içerisinde tünelin inşaatını bitirmeyi hedefliyoruz. Biz ilk kez yurtdışından TBM (tünel açma makinesi) getirttik. Ana makine ve diğer araçlarla birlikte 2 yıl önce yaklaşık 10 milyon dolar harcadık. Yoncalı Barajı İsale Tüneli, Malatya için de büyük önem arz ediyor. Bittiği zaman toplam 170 bin hektar alanı sulayacak. Tarımda ürün çeşitliliği artacak, tarım arazilerinin değeri artacak. Arguvan’da 23 köy Yoncalı Barajı’ndan istifade edecek. Bu yüzden muhtarlar ve köylüler projenin bitmesini dört gözle bekliyorlar. Su demek hayat demektir. Özellikle Malatya yöresi tarıma çok elverişli bir şehirdir. Malatya’nın suya kavuşması ve sulu tarıma yönelmesi önemli bir gelişmedir. Doğu Anadolu’da zaten susuz tarım yapılmıyor, genellikle sulu tarım yapılıyor. DSİ’nin inşa ettiği barajlar, göletler ve sulamalar ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor.”

DSİ’den yeraltı barajları atılımı

Artvin Merkez Vezirköy Göleti Suni Beslemesi ve Sulaması’nı inşa eden Altyapı İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Altunbay, şunları söyledi: “Artvin Yusufeli’nde devam eden bir projemiz var. Artvin Merkez Vezirköy Göleti Suni Beslemesi ve Sulaması devam eden bir diğer projemizdir. Vezirköy Göleti bir yeraltı barajıdır ve kısmet olursa bu yılın yaz ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de yeraltı barajı yeni bir uygulama olacak. Daha önce yeraltı barajları Türkiye’de yapılmıyordu. Bu kapsamda 100’den fazla yeraltı barajı inşa edileceğini öğrendik. Önceden yabancılar ‘Su akar, Türk bakar’ derdi. Şimdi yerüstü su kaynaklarını kullanmakla kalmayıp bir de yeraltında sızma sulardan oluşan su kaynakları da değerlendirilecek. DSİ’nin yeraltı barajı projeleri başlatmasını çok önemli buluyoruz. Türkiye’deki su potansiyeli ve su kullanım oranları sanıldığının aksine birçok Avrupa ülkesinden daha düşüktür. Suyu kontrol altına almak ve bilinçli kullanmak önemlidir. Bir baraj yapıldıktan sonra sulama projesi de inşa edildiği zaman o bölgede yaşayan insanların gözlerindeki mutluluğu görseniz şaşırırsınız. İnsanlar topraklarının suya kavuştuğunu görünce dua ediyorlar.”

Alanya’da seracıların suya hasreti bitecek

Antalya Alanya Dim Barajı Sulaması 2. Kısım’ı inşa eden YS Mühendislik’in Yönetim Kurulu Başkanı Umut Tahan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Antalya Alanya Dim Barajı Sulaması 2. Kısım projesine ağırlık verdik. Dim Barajı Sulaması 2. Kısım projesi bittiği zaman toplam 2 bin 400 hektar alan sulamaya açılacak. Alanya’daki sera sahipleri suya hasret kalmışlar. Büyük bir hasretle projenin bitmesini bekliyorlar. Bize ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar 160 hektar alanı sulamaya açtık. DSİ’nin ödenekleriyle ve malzeme alımıyla işi hızlandırdık. İşimiz 24 saat ve 12 ay hiç durmadan devam ediyor. Allah nasip ederse 2021 yılının sonuna kadar projemizi bitirip halkın hizmetine sunmak istiyoruz. Proje bittiği zaman tarımda ithalatı azaltacak, seracılık faaliyetlerini yaygınlaştıracak. Bölgede seracılık yapan insanlar muz, avokado ve ejder meyveleri yetiştiriyor. Projeye harcanan para kendini rahatlıkla 2 yılda amorti eder. Sulama hattının tamamı açılınca işletmesini de biz yapacağız.”

Suruç sağlıklı içme suyuna kavuşacak

Şanlıurfa Suruç İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi’ni inşa eden Bahadır Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Bahadır, şöyle konuştu: “DSİ, Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biridir. Bizim de firma olarak DSİ’den aldığımız ilk işimiz Şanlıurfa Suruç İçme Suyu Arıtma Tesisleri ve İsale Hattı projesidir. Projemizin 730 günlük bitirme süresi bulunuyor. İnşaatına yeni başlayacağız. Biz Suruç’taki projemizi sorunsuz bir şekilde bitirip teslim etmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de DSİ’nin projelerinde yer almayı ve kalıcı olmayı hedefliyoruz. Suruç’ta içme suyu nehirden temin ediliyor ve nehirden gelen suya klor atılıyor. Bizim inşa ettiğimiz arıtma tesisleri ise ileri düzeyde arıtma tesisleri olacak ve Suruç’ta yaşayan vatandaşlar sağlıklı bir içme suyuna kavuşacak. Suruç’taki yerel yöneticiler ve vatandaşlar projeyi yakından takip ediyorlar ve bir an önce başlayıp bitmesini dört gözle bekliyorlar. Bu anda olumlu tepkiler alıyoruz. Biz de Suruç’un temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması için çaba göstereceğiz.”