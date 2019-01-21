Özdil'den okuruna şok cevap: "Bana imzalatma!"

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Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal ile ilgili yazmış olduğu kitaplarla Kemalistleri sömürmeye devam ederken duruma uyanan Kemalistler yeniakit.com.tr’nin yayınlarının etkisiyle duygularını sömürdüklerini iddia ettikleri Yılmaz Özdil’e sosyal medyadan çok sert tepki göstermişlerdi.

En ufak eleştiriye tahammülü edemedi

Kırmızı Kedi Yayınevi, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in yazdığı ‘Mustafa Kemal’ kitabının 2 bin 500 liraya satılacağını açıklaması kemalistler tarafından ‘Mustafa Kemal sömürüsü’ diyerek eleştirildi.

"Jet Fadıl Yılmaz Özdil"

Kitabın "özel seri" olduğu ve elle ciltlendiğine vurgu yapılmasına karşın, eserin satış fiyatı kemalislerden büyük tepkisi topladı. Özdil'in Atatürk'ün ismini kullanarak zengin olmasını eleştiren Kemalistler sosyal medyada, Sözcü yazarını hedef alan çok sayıda mesaj paylaştı.

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Sosyal medya kullanıcıları, Mustafa Kemal’in, Özdil tarafından bu yolla sömürüldüğünü savundu. Twitter'da #JetFadılYılmazÖzdil etiketi, Türkiye gündemine girdi.

Misvak dergisi caps hazırladı

Dün sosyal medyada gündem olan Özdil'in 'Mustafa Kemal' vurgunu Misvak dergisi tarafından hazırlanan caps ile 'Çiftlik Bank' olayına benzetildi.

En ufak eleştiriye tahammülü edemedi

Sözde özgürlükçü ve demokrasi yanlısı Özdil ise sömürü aracı olarak kullandığı iddia edilen Mustafa Kemal’le ilgili kitağlarına okurlarından gelen en ufak bir eleştiriye dahi tahammül edemedi.

Okura şok cevap: Bence sen benim kitabımı imzalatma!

Bir sosyal medya kullanıcısı 'Mustafa Kemal' kitabıyla ilgili Özdil ile aralarından geçen bir mesajlaşmayı paylaştı. Özdil’in kitabındaki tarihsel bir hatayı nazik bir dille Özdil’e ileten okur, aldığı cevap karşısında ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Eleştiriye tahammül edemeyen Özdil, kendisini nazik bir dille uyaran okuruna sert bir üslupla "Hem ‘doğru değil’ diyosun, hem imza almaya geleceğini söylüyorsun tuhaf değilmi Atahan? Bence sen benim kitabımı imzalatma. Habertürk izle." cevabını verdi.

Okurun mesajı şu şekilde;

Özdil'in cevabı ise şöyle oldu;

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