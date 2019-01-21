0553 313 94 23

Özdil'den okuruna şok cevap: "Bana imzalatma!"

Mustafa Kemal’le ilgili yazdığı kitaplardan vurgun yapan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kitaplarıyla ilgili en ufak bir eleştiriye de tahammül edemiyor. Bir sosyal medya kullanıcısı 'Mustafa Kemal' kitabıyla ilgili Özdil'e gönderdiği maile, gelen sert cevapla büyük şok yaşadı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 10:47
Özdil'den okuruna şok cevap: "Bana imzalatma!"

 yeniakit.com.tr 

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal ile ilgili yazmış olduğu kitaplarla Kemalistleri sömürmeye devam ederken duruma uyanan Kemalistler yeniakit.com.tr’nin yayınlarının etkisiyle duygularını sömürdüklerini iddia ettikleri Yılmaz Özdil’e sosyal medyadan çok sert tepki göstermişlerdi.

En ufak eleştiriye tahammülü edemedi

Kırmızı Kedi Yayınevi, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in yazdığı ‘Mustafa Kemal’ kitabının 2 bin 500 liraya satılacağını açıklaması kemalistler tarafından ‘Mustafa Kemal sömürüsü’ diyerek eleştirildi.

"Jet Fadıl Yılmaz Özdil"

Kitabın "özel seri" olduğu ve elle ciltlendiğine vurgu yapılmasına karşın, eserin satış fiyatı kemalislerden büyük tepkisi topladı. Özdil'in Atatürk'ün ismini kullanarak zengin olmasını eleştiren Kemalistler sosyal medyada, Sözcü yazarını hedef alan çok sayıda mesaj paylaştı.

Yılmaz Özdil 'Atatürk soygunu'na son sürat devam ediyor!

Sosyal medya kullanıcıları, Mustafa Kemal’in, Özdil tarafından bu yolla sömürüldüğünü savundu. Twitter'da #JetFadılYılmazÖzdil etiketi, Türkiye gündemine girdi.

Misvak dergisi caps hazırladı

Dün sosyal medyada gündem olan Özdil'in 'Mustafa Kemal' vurgunu Misvak dergisi tarafından hazırlanan caps ile 'Çiftlik Bank' olayına benzetildi.

En ufak eleştiriye tahammülü edemedi

Sözde özgürlükçü ve demokrasi yanlısı Özdil ise sömürü aracı olarak kullandığı iddia edilen Mustafa Kemal’le ilgili kitağlarına okurlarından gelen en ufak bir eleştiriye dahi tahammül edemedi.

Okura şok cevap: Bence sen benim kitabımı imzalatma!

Bir sosyal medya kullanıcısı 'Mustafa Kemal' kitabıyla ilgili Özdil ile aralarından geçen bir mesajlaşmayı paylaştı. Özdil’in kitabındaki tarihsel bir hatayı nazik bir dille Özdil’e ileten okur, aldığı cevap karşısında ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kemalistlerin yakasından düş artık Yılmaz! Fiyatı gören küplere bindi

Eleştiriye tahammül edemeyen Özdil, kendisini nazik bir dille uyaran okuruna sert bir üslupla "Hem ‘doğru değil’ diyosun, hem imza almaya geleceğini söylüyorsun tuhaf değilmi Atahan? Bence sen benim kitabımı imzalatma. Habertürk izle." cevabını verdi.

Okurun mesajı şu şekilde;

Özdil'in cevabı ise şöyle oldu;

yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:47
  1. Yılmaz Özdil
  2. Mustafa Kemal
  3. kitap
  4. sömürü

YORUM YAZ

  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ9 dk önce
    GAYET GUZEL Bİ CEVAP VERMİŞ YILMAZ ÖZDİL. BUNUN NERESİ ÇEKEMEMEZLİK YADA KÖTU Bİ CEVAP. GAYET GUZEL Bİ YANIT VERMİŞ. HELAL OLSUN BENCE
  • emiremir20 dk önce
    SAYIN YILMAZ OZDIL GAYET DOGAL VE GUZEL BIR CEVAP VERMIS BUYRUN SIZDE AYNI KITABI SATMAYI DENEYIN BAKALIM KAC TANE SATABILIRSINIZ YIMAZ OZDIL ADAM GIBI ADAM OLUP VATANSEVERDIR VURGUN YAPAN HAVUZ MEDYADIR
  • ErhanErhan21 dk önce
    Genç ne kadar kibar bir şekilde yazmış meramını. Yılmaz itinin verdiği cevaba bak. Terbiyesiz
  • Yusuf Yusuf 23 dk önce
    Bunlara boylesi yakisir zaten. Hem cellatlarindan laf yerler hemde kuyruklarindan ayrilmazlar.
  • Mustafa ERDOĞANMustafa ERDOĞAN25 dk önce
    Allah kimseyi gomünist bir zihniyet ile imtihan etmesin.Gömünistlik zor zanaat!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kurt soğuğa dayanamadı! Dondu
  1. Kurt soğuğa dayanamadı! Dondu
  2. Galatasaray, Bolu deplasmanında
  3. Albayrak, sanayicilerle ekonomide..
  4. 2800 rakımda kayak ve piknik keyfi
  5. Çin, ekonomik krizle yüz yüze
  6. ABD'den yeni hamle! Harekete geçtiler
  7. Denizcilik kültürü "eğitimle"..
  8. GRAFİKLİ - Nevi şahsına münhasır..
  9. "Olimpiyatlarda öncelikle güreşte..
  10. Elektrik desteğinden 10 milyon kişi..
  11. TCMB'den repo ihalesi
  12. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 375..
  13. Davos’un gündemi: Küreselleşme 4.0
  14. Mansur Yavaş Barcelona ve Real..
  15. Asya borsaları
  16. "Fazıl Say çizgisini korumaktadır"
  17. Bora Şengül, Avustralya Açık'ta..
  18. Sincar'daki PKK varlığı Türkmenleri..
  19. Ramallah'ta 'Osmanlı Döneminde Kudüs..
  20. Enerji Bakanı Dönmez madencilerle..
Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
"Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
"Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!

Günün Karikatürü

20 Ocak 2019
Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik