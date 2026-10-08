Otomobil almak isteyenler dikkat! Nissan’dan ekim kampanyası

Nissan, ekim ayına özel kampanyalarını ticari müşteriler için genişletti. Nissan, Ekim ayında ticari müşterilerin araç yatırım maliyetlerini hafifletmeyi hedefleyen kampanyalarını sürdürüyor. Townstar’da 1.200.000 TL’ye 9 ay vadeliEkim ayıyla birlikte elektrikli versiyonları da kapsayacak şekilde genişletilirken, Qashqai ve Qashqai e-POWER’da 1.000.000 TL’ye 6 ay vadeli seçenekleri sunuluyor. Kampanyalar, işletmelerin nakit akışını koruyarak filo yenileme ve büyütme kararlarını kolaylaştırıyor.

Townstar: Elektrikli Versiyonlar da 1.200.000 TL’ye 9 Ay kampanyası

Ticari araç ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunan Townstar’ın benzinli versiyonlarında 1.200.000 TL tutarında, 9 ay vadeli kampanya Ekim ayında da devam ediyor. Ekim ayıyla birlikte Townstar’ın elektrikli versiyonları da kampanyaya dahil edildi. Böylece işletmeler, benzinli ve elektrikli Townstar seçenekleri arasında aynı avantajlı finansman koşullarıyla tercih yapabiliyor.

Qashqai ve Qashqai e-POWER

Nissan’ın SUV segmentindeki güçlü oyuncusu Qashqai’nin Mild Hybrid N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşteriler, 1.000.000 TL tutarında, 6 ay vadeli fırsatından yararlanıyor. Aynı imkan, e-POWER teknolojisine sahip Qashqai’nin tüm versiyonlarında da sunuluyor. Qashqai Mild Hybrid’in N-Design ve Platinum versiyonları ile Qashqai e-POWER’ın Skypack, N-Design ve Platinum versiyonlarında ise 100.000 TL takas desteği bulunuyor. Qashqai, Mild Hybrid Designpack versiyonuyla 2.269.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Nissan Juke’ta Tüm Versiyonlarda 360.000 TL’ye 6 Ay

Nissan’ın şehirli ve dinamik SUV modeli Juke’un tüm versiyonlarında Ekim ayında 360.000 TL tutarında, 6 ay fırsat sunuluyor.

Kampanya, katılan Nissan yetkili satıcılarında ve sınırlı sayıdaki araçlarla geçerlidir.Kampanya koşulları ve detaylı bilgi için Nissan yetkili satıcılarına başvurulabilir.