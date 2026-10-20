Otomobil akaryakıt pompasına çarptı: Alev alan araçta 2 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Kınık ilçesinde bir otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması sonucu çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Bergama'dan Soma yönüne seyreden H.Ç. (31) idaresindeki 34 JU 6313 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamzahocalı mevkisinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.
Burada pompaya çarpan otomobil alev aldı. Sürücü ile araçtaki 1 kişi bölgeden uzaklaşırken, görevliler istasyonda güvenlik önlemi aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi, akaryakıt istasyonunda hasar oluştu.
Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.