Oto bakım servislerinde bayram yoğunluğu! Servislere çarpılmayın

Kurban Bayramı arifesinde otomobil yetkili servislerine ve tamirhanelerine rağbet artıyor. Taşıtlarının bakımı ve kontrolü için sıraya giren sürücülere servisler bin ila bin 200 lira, tamirhaneler 100 ila 200 lira fatura çıkarıyor.

Fiyatlar dengeye oturmalı

Sürücüler, fiyat uçurumuna karşı önlem alınmasını talep ediyorlar. Yetkili servislere ise “Fiyatları dengeleyin. Bakım ve kontrol bedellerini aşağı çekin” çağrısı yapıyorlar. Servislerin motor yağını, hava ve yakıt filtrelerini 600-700 liraya yenilemeleri; buji, fren, far, klima, rot, rot başı ve triger ayarını ise 400-500 lira yapmaları tepki çekiyor. Tüketici derneklerinin yöneticileri, servis yönetimlerini anlayışlı olmaya; art arda indirim kampanyaları uygulamaya davet ediyorlar. Aynı yöneticiler, otomobillerin periyodik bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Sürücüler tarafından fiyat araştırmaları ve kalite karşılaştırmaları yapılmalı. En uygun ve en iyi hizmeti veren firmalar tercih edilmeli” uyarılarında bulunuyorlar.

Şikâyetler artıyor

Yaptığımız araştırmaya göre otomobillerin yedek parça fiyatları da döviz kurundaki gerilemeye rağmen her hafta artıyor. Fiyatlarla ilgili yakınmaların arttığına dikkat çeken Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “Doları bahane eden ithalatçı firmalar yedek parça bedellerini şişiriyorlar. Dolar dengelense de geri adım atmıyorlar ve tüketicileri sanayiden çıkma ürün almaya yöneltiyorlar. Haliyle bu durum otomobil kullanıcılarının hayatın tehlikeye atabiliyor” ifadelerini kullandı. Deniz, bundan böyle fiyat denetimlerine önem verilmesi ve sürücülerin güvenli ve uygun fiyatlı yedek parça alabilmesinin önünün açılması gerektiğini de dile getirdi.