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Osmanoğlu'ndan 'pezevenk' Müjdat Gezen'e şok!

Azeri Türkçesi'nden yeni bir kavram getiren 'Pezevenk' Müjdat Gezen, geçtiğimiz yıl katıldığı bir TV programında, 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu'na hakaret etmesi nedeniyle yargılanacak.

28 Haziran 2018 Perşembe 19:06

Laikçilerin yol göstereni olarak tanınan 'Pezevenk' Müjdat Gezen, geçen yıl 2 Şubat tarihinde katıldığı özel bir televizyon programında 2. Abdülhamit'in torunu olan Nilhan Osmanoğlu'nu hedef alan hakaretlerde bulundu.

Osmanoğlu, bu sözlerin ardından savcılığa başvurarak küfürbaz Gezen'den şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde 'Pezevenk' Müjdat Gezen'i ifadeye çağırdı.

Gezen, sözlerinin hakaret içermediğini vurgulayarak "Konuşmanın akışı ve bütünü sırasında seyirci tepkisinin ardından böyle algılanmış olabilir" şeklinde kıvırdı. Savcılık ikili arasında uzlaşma yapılabileceğini belirtse de Osmanoğlu, Gezen'i affetmedi. Müjdat Gezen hakkında hakaret suçundan dava açıldı. Gezen'in 2.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Not: Müjdat Gezen "Pezevenk Azerice'de yol gösteren demektir" sözleriyle Azeri Türkçesi'nden yeni bir kavram kazandırmıştı(!).

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 19:06
  1. İstanbul
  2. Müjdat Gezen
  3. Nilhan Osmanoğlu
  4. 'Pezevenk' Müjdat Gezen

YORUM YAZ

  • sedatkarakuşsedatkarakuş7 sa önce
    AKİT GAZETESİNİ TARAF DEĞİL GERÇEK BİR GAZETE OLARAK GÖRMEK İSTERİM,BİR SANAT CIYI DİREK HEDEF TAHTASINA OTUT DURMAK GAZETECİLİĞE YAKIŞMAZ,HABER YAPA BİLİRSİN AMA BİRİNE PEZEVENK KESİNLİKLE DİYEMESSİN,HELE BİRDE OLMAYAN BİRİNE,HERKES KENDİNE YAKISANI YAPAR(Editörden: Pezevenk kelimesi Gezen'in kendisine aittir...     https://www.youtube.com/watch?v=c8WyWv77sjo
  • mtmt5 sa önce
    Siz bu "peze.enk"e sanatçı mı diyorsunuz? Benim bildiğime göre sanatçı küfürbaz olmaz.Sanatçı halkı aşağılamaz. Sanatçı taraf olmaz. Sanatçı edepsizlik yapmaz. Sanatçı köpekler gibi sokağa işemez. Velhasıl sanatçı sanatını icra ederken hem efendi hem de olgun olan bir kişidir.
  • hercaihercai9 sa önce
    Sen de hapiste 'yol gosteren' pezevenk olursun o zaman , olmazmi bay Gezen. Ismin de uyuyor zaten!
  • Yusuf ZiyaYusuf Ziya8 sa önce
    Bu bidon kafa ile gezen soytarısı hangi sirkte oynuyor diyecem sirk alırmı ondan emin değilim.
  • KocasolakKocasolak9 sa önce
    Bu .... bunca suçları cezasız kaldığı için işliyor, ayrıcalıklı olmak, bunların tek derdi. Özgürlük demokrasi sadece laflarındadır bunların.
  • FATİHFATİH9 sa önce
    .....çocuğuşer.fsizp,çm,gezen ....
  • DadasDadas6 sa önce
    Tebrikler akitPezevenk müjdat demişşisniz ilk görünce neden küfğr ediyorlar diye kınadım okuyunca mükemmelsinizGercekten pezevenk müjdathttps://www.youtube.com/watch?v=SLe7F6qTiyA
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