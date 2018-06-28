Osmanoğlu'ndan 'pezevenk' Müjdat Gezen'e şok!

Laikçilerin yol göstereni olarak tanınan 'Pezevenk' Müjdat Gezen, geçen yıl 2 Şubat tarihinde katıldığı özel bir televizyon programında 2. Abdülhamit'in torunu olan Nilhan Osmanoğlu'nu hedef alan hakaretlerde bulundu.

Osmanoğlu, bu sözlerin ardından savcılığa başvurarak küfürbaz Gezen'den şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde 'Pezevenk' Müjdat Gezen'i ifadeye çağırdı.

Gezen, sözlerinin hakaret içermediğini vurgulayarak "Konuşmanın akışı ve bütünü sırasında seyirci tepkisinin ardından böyle algılanmış olabilir" şeklinde kıvırdı. Savcılık ikili arasında uzlaşma yapılabileceğini belirtse de Osmanoğlu, Gezen'i affetmedi. Müjdat Gezen hakkında hakaret suçundan dava açıldı. Gezen'in 2.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Not: Müjdat Gezen "Pezevenk Azerice'de yol gösteren demektir" sözleriyle Azeri Türkçesi'nden yeni bir kavram kazandırmıştı(!).

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