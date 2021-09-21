“Osmanlı’nın Amerika’sı” belgesel filmine Emine Erdoğan damgası!

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Bay Atlantic Üniversitesi (BAU) ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin (MEDAM) iş birliği ile hazırlanan "Osmanlı’nın Amerika’sı” isimli belgesel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde New York’taki Türkevi’nde Emine Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı. Emine Erdoğan, belgeselin Amerika’daki Türk tarihini aydınlattığı gibi tarih bilimine de büyük bir katkı sunduğunu belirterek, hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına şükranlarını sunarak konuşmasına başladı. “İnsanlıkla var olmuş bir hareketlilik” olarak nitelediği göçün Amerika özelinde çok daha derin anlamları bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türk, Kürt, Ermeni, Yahudi ve Rum göçmenler, bu yola beraber çıkmış ve Amerika’da da bir arada kalmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun çok kültürlülüğünü bu göç serüveninde de görüyoruz. Memleketteki dostluk ve komşuluk ilişkilerini buraya taşımışlardır. Endüstrileşme sürecinde emekleriyle, alın terleriyle yer almışlardır” dedi.

“Umarım bu belgesel göç tarihimizi kayıt altına alacak bir müzenin kurulmasına vesile olur”

Erdoğan, “Vatana bağlılık, gönüllerden hiçbir zaman silinmez. Mesela 1. Dünya Savaşı başladığında Amerika’daki Türklerin maddi birikimlerini ülkelerine göndermeleri, aradaki binlerce kilometrenin bizi hiç ayırmadığının ispatıdır” ifadelerini kullandı.

Belgeselin sunduğu tarihsel dayanağın Amerika’daki Türkler için önemine vurgu yapan Erdoğan, “Umarım bu belgesel göç tarihimizi kayıt altına alacak bir müzenin kurulmasına vesile olur” dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren ise konuşmasında, ABD’deki ilk Müslüman diaspora grubunun ana vatanının da Osmanlı olduğunu belirterek, bu durumun Türkiye-ABD ilişkileri açısından da önemli bir başlangıç noktası olduğuna dikkat çekti. O tarihlerden itibaren ABD’deki Müslüman Türk nüfusun doğrudan ana vatanları Anadolu’yu da ilgilendiren ilginç hatıraları olduğunu ifade eden Eren, “Osmanlı’nın Amerika’sı” belgeselinin ABD’deki benzer öyküleri derlediğini ve gün ışığına çıkardığını aktardı. Eren, “Müslüman toplumunun ABD’deki köklü tarihini ortaya koyduğu gibi, farklı etnik grupların öykülerini de içermektedir. Bu hâliyle belgesel, Osmanlı medeniyetinin kıtalar ötesine uzanan bir başka yüzünü pek çok arşiv belgeseli ile bizlere tanıtmaktadır” dedi.

Belgeselde hikâyesi yer alan, ABD askeri olarak gittiği Kore savaşında Türk Tugayı’nın misafiri olarak üç gün kalan ve birinci nesil Türk göçmenlerin hayatta kalan birkaç çocuğundan biri olan Bill Alli de tanıtıma eşi Friede Alli ile birlikte katıldı. Alli, Emine Erdoğan’a hediye olarak kendi kitabını takdim etti.

“Osmanlı’nın Amerika’sı” adlı üç bölümlük belgesel dizi, ABD’de yaşanmış Osmanlı dünyasına ait kişisel öykülerle Osmanlı’dan Amerika’ya göçe ışık tutuyor. Göçmenlerin Amerika’ya varış noktaları ve Amerika içerisinde yaşadıklarını anlatan belgesel, Amerikan toplumuna, ekonomisine ve siyasetine 1800’lerin sonlarında ve 1900’lerin başlarında katkıda bulunmaya başlayan Osmanlı halkının insan hikâyelerini anlatıyor.