Osmanlı saray kadayıfı nasıl yapılır?
Saray kadayıfı tarifi | Lezzetli ve geleneksel bir tatlı arıyorsanız; saray kadayıfını denebilirsiniz. Peki, saray kadayıfı için hangi malzemeler gerekli? | Tam ölçülü saray kadayıfı | Saray kadayıfı püf noktası
Saray kadayıfı yapılışı | Osmanlı saray kadayıfını on derece basit adımları takip ederek evlerinizde de hazırlayabilirsiniz. Peki, Osmanlı saray kadayıfı için hangi malzemeler gerekli?
Osmanlı saray kadayıfı tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo tel kadayıf
- 200 gram tereyağı
Şerbeti için:
- 4 su bardak su
- 5 su bardağı şeker
Üzeri için:
- Ceviz
Osmanlı saray kadayıfı nasıl yapılır?
Bir tepsiyi tereyağı ile yağlayın.
Kadayıfı güzelce tepsiye serin.
Tepsiyi ocağın üzerine alın ve her iki yüzeyini kızartın.
Ters yüz ederken tepsiye tereyağı sürün.
Kızaran kadayıfı soğumaya bırakın.
Su ve şekeri tencereye alıp kaynatın.
Soğuyan kadayıfın üzerine şerbeti dökün.
Tatlının şerbeti çekmesini bekleyin.
Tatlınızı dövülmüş cevizle süsleyin.
Afiyet olsun.