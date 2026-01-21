OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/266 Esas

KARAR NO : 2025/229

DAVALI AZİZE IŞIN BOZDOĞAN T.C.10704175454

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize 08.11.2024 tarihli Gerekçeli Karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinde; kamulaştırılacak taşınmaz için tespit edilen bedelin haksız ve hukuka aykırı şekilde yüksek belirlenmiş olması nedeniyle, kararın kaldırılarak mümkün ise yeniden yargılama yapılmasını, değilse yeniden yargılama yapılması adına ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ettiği,

12/12/2025 tarihli Hükümde: Davanın KABULÜ ile

1-Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Akyar Mahallesi, 205 Ada, 141 parselde (14/03/2025 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere kamulaştırmaya konu eski 205 ada 22 parsel) tapusunun tamamen olmak üzere 3.706,31 m2 lik bölümünün iptali ile KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı adına tapuya her türlü takyidattan ari olarak TESCİLİNE,

2-Fen bilirkişileri Tolga Hüseyin Aydın ve Zafer Aşçıoğlu'nun 14/03/2025 uyap sunulma tarihli ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Mehmet Mutlu, Ziraat Bilirkişileri Emrah Bulduklu ve Alpaslan Köziğ'in uyap sunulma tarihi 25/03/2025 tarihli bilirkişi kurulu raporunun kararın eki sayılmasına,

3-Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Akyar Mahallesi, 205 Ada, 141 parselde (14/03/2025 tarihli fen bilirkişisi raporunda belirtildiği üzere kamulaştırmaya konu eski 205 ada 22 parsel)e yapılan kamulaştırma işlemindeki kamulaştırma bedelinin davalılara ait olmak üzere toplam 15.264.595,03- TL olup, 2023/25 Değişik İş sayılı dosyada belirtilen 4.181.611,00 TL nin mahsubu ile ödenecek bedelin bakiye 11.082.984,03- TL olarak TESPİTİNE,

Dair; gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren TESCİL YÖNÜNDEN KESİN BEDEL YÖNÜNDEN 2 hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.13/01/2025

