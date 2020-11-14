Osman Kavala'nın vakfından sapkınlara 1 milyon 384 bin lira yardım

Gezi kalkışmasında yargılanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde de, "casusluk" suçundan tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın; sahibi olduğu şirketler üzerinden şaibeli para transferlerinde bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine müfettişler; Kavala ve şirketlerindeki para hareketlerini inceledi. Müfettişlerin hazırladığı raporda, Kavala'nın şirketlerine katılımı ve para transferleri şaibeli bulundu. Raporda; Kavala'nın terör örgütü PKK'ya yardım ettiği gerekçesiyle kapatılan ve FETÖ ile bağlantılı dernek ve internet sitelerine yardımda bulunduğu da dikkat çekildi.

George Soros'un yönetici olduğu "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" isimli kuruluş ile yurt dışı kurum ve kuruluşlardan Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'na para transferi gerçekleştiği, Açık Toplum Vakfı'nın da söz konusu paraların önemli bir kısmını Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu sivil toplumlara aktardığı belirlendi.

Kavala'nın ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'nin yine Kavala'nın ortağı olduğu Pazarlama A.Ş. arasında gerçekleşen mal ve hizmet satış işlemlerinde uyumsuzluk olduğunu tespit edildi. Kavala'nın ortağı olduğu şirketlere ilişkin ortaklık değişimleri ve sermaye artışlarına ne şekilde katıldığına ilişkin para transfer kayıtlarına ulaşılmadı.

Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'ye, yurt dışı kurum ve kuruluşlardan 8 milyon 799 bin 545 TL para yardımı yapıldığı saptandı.

Birçoğunun temsilcisi Recep Zeki Türkkan!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine müfettişlerin hazırladığı raporda; Kavala'nın 16 şirkette ortaklık ve yöneticilik ilişkisinde bulunduğu, şirketlerin birçoğunun temsilcisinin Recep Zeki Türkkan olduğuna dikkat çekildi.

İlginç para transferleri!

Raporda; Osman Kavala'nın ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'nin (Anadolu Kültür Derneği) dikkat çekici transfer işlemlerinin bulunduğu; Osman Kavala'nın, George Soros'un "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun temsilciliğini yaptığı belirtildi.

Kavala'nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'nin Açık Toplum Vakfı'ndan 74 işlem ile 1 milyon 891 bin 465 TL havale aldığı, Anadolu Kültür A.Ş.'nin çok sayıda yurt dışı kuruluştan yaklaşık 10 milyon TL tutarında transfer aldığı belirlendi.

Soros'tan Osman Kavala'ya 14 milyon 26 bin 703 dolar

Raporda; 2011-2017 arasında Açık Toplum Vakfı'nın, George Soros'un yönetici olduğu "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluştan 25 işlem ile 14 milyon 26 bin 703 Amerikan doları aktarıldığı bildirildi.

Açık Toplum Vakfı'nın 2008-2017 arasında 2 bin 146 işlem ile toplam 30 milyon 542 bin 618 TL havale ve EFT gönderdiği, bahse konu transferlerin 17 milyon 10 bin 948 liralık kısmının unvanlarında dernek ve vakıflara verildiği belirlendi.

Genel Kurul kararı ile kar amacı gütmediğine yönelik karar almışlar!

Sabah'ın haberine göre; raporda; Kavala'nın ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu anlaşılan Anadolu Kültür Sanat Tanıtım İletişim Yayın Bilgisayar Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulduğu, gelir sağlamayı hedeflediğinin Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarından yer aldığı, şirketin genel kurul kararı ile kar amacı gütmediği ve elde edilen gelirlerin organize edilecek kültür etkinlikleri için kullanılmasına karar verildiğine dikkat çekildi.

Raporda; Kavala'nın ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'nin yine ortağı olduğu Pazarlama A.Ş. arasında gerçekleşen mal ve hizmet satış işlemlerinin uyumsuz olduğu, Kavala'nın ortağı olduğu şirketlere ilişkin şahsın ortaklık değişimleri ve sermaye artışlarına ne şekilde katıldığına ilişkin para transfer kayıtlarına ulaşılmadığı bildirildi.

Raporda; Kavala'nın ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerin birbirleri arasında gerçekleştirdikleri transfer işlemleri, mal ve hizmet satış işlemleri incelenmesi gerektiğine işaret edildi.

Yurt dışı kurum ve kuruluşlardan 8 milyon 799 bin 545 TL para yardımı

Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'ye, yurt dışı kurum ve kuruluşlardan 8 milyon 799 bin 545 TL para yardımı yapıldığı belirlendi. Plato Danışmanlık Ticaret A.Ş.'den 4 milyon 63 bin 456 TL, Açık Toplum Vakfı'ndan 1 milyon 891 bin 465 TL Anadolu Kültür A.Ş.'ye para transferi yapıldığı ifade ediliyor. Söz konusu şirkete, bursiyer, diğer tüzel kişiler ve Kavala'dan da para transferi olduğu belirtildi.

Sapkınlara 1 milyon 384 bin 380 TL!

Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan sapkın dernek ve vakıflara da 1 milyon 384 bin 380 TL para yardımında bulunduğu belirlendi.

Açık Toplum Vakfı'nın; Pembe Hayat Lezbiyen Gey Bisseksüel ve Transeksüel Dayanışma Derneği'ne 396 bin 359 TL; Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'ne 321 bin 61 TL; Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneği İktisad İşletmesi'ne 207 bin 995 bin TL; Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'ne 107 bin 300 TL; Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği'ne 104 bin 550 TL ve İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Travestitrans Day Derneği'ne 102 bin TL para yardımında bulunduğu öğrenildi.

Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği: 9 bin 120 TL

Lambda İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği: 10 bin 650 TL

Hak, Eşitlik, Varoluş İçin Lezbiyen Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseksüel Derneği: 31 bin 220 TL

Kaos Gey ve Lezbiyen Araştırma ve Dayanışma Derneği: 33 bin 125 TL

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: 61 bin TL

İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Travestitrans Day Derneği: 102 bin TL

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği: 107 bin 300 TL

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneği İktisad İşletmesi: 207 bin 995 bin TL

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği: 321 bin 61 TL

Pembe Hayat Lezbiyen Gey Bisseksüel ve Transeksüel Dayanışma Derneği: 396 bin 359 TL

Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği: 104 bin 550 TL