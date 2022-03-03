Osman Gazi kaç çocuğu var? Osman Bey’in çocukları kimler, kaç oğlu var?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı Osman Gazi’nin hayatını, dönemini konu alan ATV ekranlarında izleyicinin büyük beğenisini toplanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi’nin bil hassa çocukları merak ediliyor. Ertuğrul Bey’in temellerini attığı Osman Gazi’nin de kurduğu devlet ve Osman Gazii’nn evlatlarınının gayreti ve üstün yeteceği ile Osmanlı Devleti cihana hükmeden asırlık bir çınar oldu. Osman Gazi’nin Bala Hatun ve Malhun Hatun ile evlenmesi ve bu evliliklerinden olan çocuklar ise Kruluş Osman dizisi hayranları tarafından her daim merak edilmekte. Peki dizine de olduğu gibi Osman Gazi iki kez mi evlendi? Osman Bey’in Bala ve Malhun Hatun’dan kaç çocuğu oldu? Bala Hatun’dan Osman Bey’in ne kadar çocuğu oldu? Malhun Hatun’un çocukları kim? Orhan Bey, Bala Hatun’un mu Malhun Hatun’un mu çocuğu?

Osman Gazi’nin kaç çocuğu var?

Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun isimli iki eşi olan Osman Gazi’nin bu evliliklerinden toplamda 7 çocuğu var.

Çoban Bey

Melik Bey

Orhan Gazi

Hamid Bey

Bazarlu Bey

Alâeddin Ali Bey

Fatma Melek Hatun

Osman Gazi'nin Bala Hatun'dan kaç çocuğu var?

Râbi'a Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı.

Rabia Bala Hatun, Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir.

Osman Gazi'nin oğlu Alaaddin Bey kimdir?

Bala Hatun'un oğlu Alâeddin Bey kimdir? Alâeddin Bey (Alâeddin Paşa, Alâeddin Ali Paşa, Erden Ali Bey), Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğullarından birisidir.

Osmanlı kroniklerine göre Osman Gazi'nin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Şehzade Alâeddin'in ismi beylik için konuşulmuş; iki kardeş arasında yapılan görüşme sonunda Şehzade Alâeddin, kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir. Tarihî kaynaklarda alçakgönüllü kişiliği öne çıkarılır. Bursa'daki tekkesinde derviş hayatı yaşamayı tercih eden Alâeddin Bey'in daha sonra Orhan Bey'in isteği ile bazı bürokratik görevler aldığı ve bazı seferlere katıldığı düşünülür. Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" unvanını kullanan ilk hanedan mensubudur.

Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmez, hayatının son yıllarını Bursa'da Kükürtlü'de bulunan tekkesinde geçirmiş ve öldüğünde Osman Gazi'nin türbesine defnedilmiştir.

Malhun Hatun'un çocukları kimdir?

1299 yılında Osmanlı Beyliğinini Söğüt ve Domaniç'te kuran Osman Bey, Malhun Hatun ile 1280 yılında evlenmiştir. Malhun Hatun'un Osman Gazi ile evliliğinden Osmanlı Devletinin ikinci hükümdarı olan Orhan Gazi dünyaya gelmiştir. Malhun Hatun'un 6 çocuğu olduğu biliniyor. Malhun Hatun'un çocukları; Orhan Gazi, Savcı Bey, Pazarlı Bey, Melik Bey, Hamid Bey, Çobanbey olduğu bilinmekte.

Orhan Gazi kimdir?

Orhan Gazi veya Orhan Bey (d. 1281, Söğüt – ö. Mart 1362, Bursa), Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1324 ile 1362 yılları arasında beylik yapmıştır. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Orhan Bey'e Şücaeddin, "İhtiyareddin" ve "Seyfeddin" unvanları verilmiştir. Ölüm tarihini 1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar da vardır. "Sultan" unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahının I. Murad olduğu kabul edilmektedir; lakin bazı kaynaklar Orhan Bey'i "sultan" unvanını kullanan ilk Osman padişahı olarak kabul etmektedir.

Osmanlı hanedanının en uzun ömürlü padişahı Orhan Gazi, ömrünün son zamanlarında tahtı şehzade Murat'a bırakmış, kendisi Bursa'ya geçmiştir. Orhan Gazi, Bursa'da, Gümüşlü Kümbet'te babasının türbesinde medfundur.