ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI
ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI
- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı :
İşin niteliği, yeri ve miktarı; Ortahisar Belediye Başkanlığı’na ait Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Ortahisar Kasabası, Karakaya Mevkii, 12 Pafta, 11649 Parselde yer alan 32.129,88 m² yüzölçümüne sahip, kısmen 1.Derece, kısmen de 3.Derece Doğal Sit ilan edilmiş alandaki taşınmaz üzerinde, 29(yirmidokuz) yıl süreyle Sınırlı Ayni Hak Tesisi usulüyle Turizm ve Kültür Kompleksi inşa edilerek, bu tesislerin işletilmesinden ibarettir.
- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı :
İhale Şartnamesi ve ekleri, Ortahisar Belediyesi Yazı İşleri Biriminden dosya bedelini ödeyerek alınabilir.
- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı :
İhale; Eski Mahalle, Hüseyin Galip Efendi Caddesi, No:1, Ortahisar Kasabası Ürgüp/NEVŞEHİR adresinde bulunan Ortahisar Belediyesi Meclis Toplantı salonunda, 28.04.2023 tarihinde saat 14:30’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi ve İdari şartname hükümleri uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı ile ciddiyet bedeli :
Tahmin Edilen Bedel : 19.140.000,00 (ondokuzmilyonyüzkırkbin) TL+Kdv,
Geçici Teminat Miktarı : 574.200,00 (beşyüzyetmişdörtbinikiyüz) TL,
Ciddiyet Bedeli : 574.200,00 (beşyüzyetmişdörtbinikiyüz) TL,
Dosya Bedeli : 25.000,00 (yirmibeşbin) TL’dir.
- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu :
İdari Belgeler
- İstekli ticaret şirketi ise Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
- İstekli ticaret şirketi ise kuruluşa ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin aslı veya noter onaylı sureti.
- İstekli gerçek kişi ise Ticaret ve Sanayi ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına yahut da varsa başkaca ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğunu gösterir belge.
- İstekli adi ortaklık (ortak girişim) ise varsa adi ortaklığı oluşturan her bir ticaret şirketinin Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
- İstekli adi ortaklık (ortak girişim) ise varsa adi ortaklığı oluşturan ticaret şirketlerinin kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi'nin aslı veya noter onaylı sureti.
- İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, Gerçek kişi istekliler için imza beyannamesi.
- İhale tarihinden en fazla 15(onbeş)gün önce alınmış, İsteklinin Vergi Borcu olmadığını gösterir belge.
- İhale tarihinden en fazla 15(onbeş)gün önce alınmış, İsteklinin SGK Prim Borcu olmadığını gösterir belge.
- İhale tarihinden en fazla 15(onbeş)gün önce alınmış, İsteklinin Ortahisar Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.
- İsteklinin Tebligat Adresini gösterir belge (Ek-2).
- İstekli ticaret şirketi ise pay sahiplerinin tamamının, istekli adi ortaklık ise adi ortaklığı oluşturan anonim şirketlerin pay sahiplerinin tamamının, istekli gerçek kişi ise kendisinin son 30(otuz) gün içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıtları.
- Tüm sayfaları ilgili İstekli veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış olan Sözleşme ve İdari Şartname.
- Vekâleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter tasdikli İmza Beyannamesi.
- İdare ile İstekliler veya yetkili vekilleri arasında şartnamenin 17.maddesine uygun olarak imzalanmış olan “Yer Görme Tutanağı”(Ek-3).
- İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanname (Ek-4).
- Adi Ortaklık olarak ihaleye katılacak İsteklilerin Noter onaylı adi ortaklık beyannamesi. Bu isteklinin en çok ortaklık payına sahip ortağı Pilot Ortak olarak gösterilmelidir. Ortaklar eşit oranda pay sahibiyse içlerinden birisi Pilot Ortak olarak gösterilir.
- İsteklilerin Tüzel Kişi olması halinde Vergi Kimlik Numarasını, Gerçek Kişi olması halinde ise T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge örneği.
Mali ve Teknik Yeterlilik Belgeleri
- Geçici Teminatın (muhammen bedelin %3’ü) yatırıldığını gösterir belge.
- Ciddiyet Bedelinin (Geçici Teminat ile aynı miktarda) yatırıldığını gösterir belge.
- Dosya Bedelinin yatırıldığını gösterir belge.
- İhale konusunun “Turizm ve Kültür Kompleksi yapımı ve işletilmesi” olması nedeniyle ihale üzerinde kalacak isteklinin turizm veya kültür yatırımlarına ilişkin tecrübe sahibi olması beklenmektedir. Bu kapsamda İsteklilerin teknik yeterlilik belgesi olarak; son 5(beş) yıl içerisinde Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinin (B) Üst Yapı (Bina) işleri altında yer alan 1.Grup Bina İşleri veya 2.Grup Bina İşleri için Kamudan almış oldukları Yüklenici İş Bitirme Belgesi veya Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Taşınmaz üzerinde yapılması planlanan Turizm ve Kültür Kompleksi’nin önemli miktarda bir mali yatırım gerektirecek olması nedeniyle, bu madde kapsamında isteklilerin sunacakları iş bitirme (deneyim) belgelerinin son 5(beş) yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış olması ve toplam deneyim tutarının da asgari 120.000.000,00(yüzyirmimilyon) TL olması gerekmektedir.
- İş Bitirme belgelerinde yer alan deneyim tutarlarının yabancı para cinsinden düzenlenmiş olması halinde; deneyim tutarının tespitinde iş bitirme belgesinin düzenlendiği tarihte ilgili yabancı para birimi için T.C. Merkez Bankası’nın belirlemiş olduğu döviz satış kuru esas alınır.
- İsteklilerin veya ortaklarının, Kültür-turizm faaliyetleri, turistik tesisler veya gösteri merkezleri yapmak ya da yaptırmak faaliyetleri alanlarından en az birisi için faaliyette bulunduğunu gösteren, Ticaret ve Sanayi Odalarından alınmış faaliyet belgesi.
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Belgelerin Şekli
- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu Noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9.maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanan Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ve bunların Noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur.
- İstekliler istenen belgelerin aslı yerine, ihale tarihinden önce İdare tarafından "Aslı İdarece Görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
- Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği :
Teklifler, 28.04.2023 tarihi, saat 14:30’a kadar İhale Komisyonuna verilebilir.
- Diğer hususlar :
- İstekli 29(yirmidokuz) yıllık kullanım bedelinin tamamını Belediyeye peşin olarak ödeyecektir.
- İstekli ayrıca her mali yılın sonunda Belediyeye, işletme cirosundan 0,005 (Bindebeş) oranında pay ödeyecektir.
- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
- Herhangi bir ihtilaf halinde Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İlanen duyurulur. 13/04/2023
Mustafa ATEŞ
Ortahisar Belediye Başkanı
#ilangovtr
Basın No: ILN01813964