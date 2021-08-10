Hangi illerde orman yangınları sürüyor? Türkiye günlerin orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çıkan 270 orman yangınının büyük kısmı kontrol altına alındı. Peki, orman yangınları hangi illerde sürüyor?

Orman yangınlarının hepsi söndü mü? Orman yangınları bitti mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, bunun 267'si kontrol altında. İki ilimizde üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor. Devam eden Muğla'da Köyceğiz ve Milas yangınları, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor. Yatağan, Kavaklıdere, Karaköy, Antalya Kaş yangınları kontrol altına alındı. Ayrıca 206 kırsal alan yangınına da müdahale yapıldı" diye konuştu.

Pakdemirli, "Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz. Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şekilde çalışıyor" ifadesini kullandı.

Hiç kimsenin endişe etmemesini isteyen Pakdemirli, "Ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak" dedi.

Yangından zarar gören vatandaşa destek olacaklarını vurgulayan Pakdemirli "Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin edeceğiz" diye konuştu.