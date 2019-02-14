Ordu yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim sonuçları Ordu

Ordu yerel seçim anketi sonuçları son dakika açıklandı mı merak konusu olmaya devam ediyor. Ordu Karadeniz Bölgesi'nin önemli büyükşehirlerinden biri olarak kabul edilmekte. Bunun için AK Parti eski bakanlardan Hilmi Güler'i Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterdi. İYİ Parti de Ordu'ya büyük önem veriyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in İYİ Parti Ordu belediye başkan adayı olacağı konuşulurken, Ordu Büyükşehir yerel seçim anket sonuçları araştırılıyor. Ordu anket sonuçları ne durumda?

Ordu en son seçim anketleri 2019. Cumhur İttifakı kapsamının genişletilmesine yönelik olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Özhaseki, "20 civarında il üzerinde görüşüyoruz" dedi. İsmi geçen iller arasında Ağrı, Bartın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Edirne, Giresun, Kırklareli, Siirt, Zonguldak, Bolu, Yalova, Iğdır bulunuyor. CHP ve İYİ Parti'nin işbirliği yapması durumunda kaybedilme riski olan iller arasında Bartın, Bilecik ve Bolu bulunuyor. Başka partilerin elinde olan ve işbirliği yapılması halinde kazanılabilecek iller Yalova, Zonguldak ve Ağrı olarak öne çıkıyor.

Yerel seçim anket sonuçları 2019 kim ne kadar oy alıyor?

2019 il il seçim anketi... ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunu yayınladı. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Yansur Yavaş derken, seçmenlerin %36,8'i ise Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı. Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor. Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Konsensus İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,3'ü AK Parti'ye, yüzde 41,6'sı CHP'ye oy vereceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,1'i kararsız. Anket şirketlerinin Ordu yerel seçim sonuçlarına ilişkin verilerini açıklamadı. Ancak ORC araştırma daha önceden Ordu yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı.

Ordu 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: % 48.68

CHP: % 22.90

MHP: % 17.13

İYİ Parti: % 8.60

SP: % 1.15