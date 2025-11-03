ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

1- İhalenin Konusu :

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, İlimiz Altınordu İlçesi Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan platform üzerine, İdare adına yapılacak Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali kurulması, işletilmesi ve süre sonunda tesisin İdareye devredilmesine yönelik kiralama işi, Kiracının ihale konusu faaliyetten elde edeceği hasılatı geliri üzerinden İdareye verilecek %’de (yüzde) payının artırımı şeklinde, İdari ve Teknik şartnameleri doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile 20 (yirmi) yıl süreyle ihaleye çıkartılmıştır.

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 19/11/2025 Çarşamba günü Saat : 14:00

2.7. İhale Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.



3. Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat:

İhale konusu işin tahmin edilen brüt geliri (Ciro) K.D.V. hariç 79.512.607,30 TL olup, geçici teminat miktarı ise brüt gelirin (cironun) %3’ü olan 2.385.378,22 TL 'dir.

olup, geçici teminat miktarı ise brüt gelirin (cironun) %3’ü olan 'dir. Tahmini bedel asgari bedel olup, yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.

İhale, İhale konusu işin tahmin edilen brüt geliri (Ciro) olan K.D.V. hariç 79.512.607,30 TL üzerinden (KDV hariç) teklif edilecek % (yüzde) pay oranının artırılması üzerinden yapılacaktır.

pay oranının artırılması üzerinden yapılacaktır. Kiracı GES’i işletmeye başladıktan sonra İdare ile Kiracı hasılatı paylaşacaktır. İhalede, İdarenin hasılattan alacağı pay yarıştırılacaktır. Bu pay, hasılatın %12,46 ’sından az olamaz. Bu oran Kiracının GES’i işlettiği süre boyunca sabit olacaktır. İdarenin hasılat payı aylık olarak tahakkuk ve tahsil edilecektir.

’sından az olamaz. Bu oran Kiracının GES’i işlettiği süre boyunca sabit olacaktır. İdarenin hasılat payı aylık olarak tahakkuk ve tahsil edilecektir. İhalede teklif edilecek yıllık İdareye verilecek olan payın artırımı K.D.V. hariç % 12,46 (yüzde OnİkiVirgülKırkAltı) oranından başlayacaktır.

oranından başlayacaktır. İhale, ihalede sunulacak teklifler içinde KDV hariç 79.512.607,30 TL brüt gelirlerinden (ciro) elde edilecek en yüksek % (yüzde) pay oranını verecek İstekli üzerinde kalacaktır.

4. Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 5.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.



5. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;

5.1. İletişim bilgileri beyanı

a. Türkiye'de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir.

b. Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur.

c. İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.

5.2. Kimlik bilgileri

a. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir.

b. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve T.C. kimlik belgelerini sunacaktır.

5.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet/Kayıt Belgesi,

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, 2025 yılında alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, 2025 yılında alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (5.3.a) ve (5.3.b) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

5.4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.

5.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (5.2) ve (5.3) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

5.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı

a. Vekâletname ve imza beyanının, noter tasdikli aslı veya örneği verilecektir.

b. İhale belgelerini, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir.

5.7. Geçici teminat

Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ordu Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı hesaplarına yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.

5.8. Borcu bulunmadığına ilişkin belge

a. İhale tarihine kadar son 15 gün içerisinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı,

b. İhale tarihine kadar son 15 gün içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya Kurumdan alınan yazı,

c. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

5.9. İş deneyim belgesi

İsteklinin, iş ortaklığı veya konsorsiyum şeklinde ihaleye girecek isteklilerin en az bir tanesinin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde en az 1 MW güce sahip enerji üretim tesisleri kurulması işine ait iş deneyimini gösteren belgelerini sunması gerekir. İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan istekliler için; sözleşme, hakediş raporları, biten işlerde geçici kabul tutanağı; varsa, tasfiye tutanağı, kesin hakediş raporu, keşif artış olurları ve devir sözleşmesi iş deneyim belgesi olarak kabul edilir. Özel sektöre taahhütte bulunan istekliler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren sözleşme ve sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri iş deneyim belgesi olarak kabul edilir.

5.10. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)



6. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

a) İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 17:00’a kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

c) Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esastır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

#ilangovtr

Basın No: ILN02322675