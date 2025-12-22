ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Perşembe İlçesi Çerli Mahallesi Bentaltı mevkiinde yer alan, Dereiçi Sokak No:110/1 adresinde bulunan, 1617 ada, 28 nolu parselde kayıtlı üzerinde 1263,00 m² yapı bulunan 4722,60 m² yüzölçümlü taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 31/12/2028 tarihine kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2. İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 07/01/2026 Çarşamba günü Saat: 14:10

2.7. İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü.

3. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

İhale konusu taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 2.611.000,00 TL olup, 31.12.2028 tarihine kadar olan tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 7.833.000,00 TL’dir. Geçici teminat miktarı 234.990,00 TL'dir.

4. Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:

A. Gerçek Kişiler:

Yasal Yerleşim Yeri belgesi. Nüfus Kayıt Örneği. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir onaylı belge . Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4-7- 8- 10- 11- 13. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekâleten katılacak olan vekilinin ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Kurumlardan alınmış sabıkasız olduğuna dair adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

B) Tüzel Kişiler:

1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

3. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir onaylı belge .

4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 5- 6- 8- 9-10-12. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

8. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği .

10. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

11. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)

İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekâleten katılacak olan vekillerinin ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Kurumlardan alınmış sabıkasız olduğuna dair adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

6. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

a) İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 17:00’a kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

c) Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esastır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

#ilangovtr

Basın No: ILN02365135