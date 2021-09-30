Onlardan vergi kalkıyor! Artık ödemeyecekler

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan raporlarda 7 başlığın öne çıktığını, bunun dördünün ekonomiyle ilgili olduğunu söylediğini hatırlattı. "Şimdi bunun bir adım ilerisine geçeceğim" diyen Selvi, şunları yazdı:

- Cumhurbaşkanı’na MKYK ve MYK üyeleri, milletvekilleri, il başkanları, anket firmaları, CİMER’e gelen şikayetlerin analizi ve Erdoğan’ın yurt gezileri sırasında yaptığı gözlemleri bir fotoğrafın ortaya çıkmasına neden oldu. Sorunlar tespit edildi, şimdi adım adım çözümler devreyle sokuluyor.

Küçük esnaftan vergi kaldırılıyor

- Küçük esnafın omzundaki vergi yükünün kaldırılması için bir çalışma yapılıyor. 2021 yılı için yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan esnafı vergiden muaf tutacak düzenleme geliyor. 2022 yılında yürürlüğe girecek düzenleme 57 maddeden oluşacak ve 850 bin esnafa vergi mükellefiyeti sağlayacak.

2022'de 250 bin liranın altına vergi yok

- Vergi kaçağının önlenmesi açısından defter tutmaya devam edecekler ama 2022 yılında yeniden değerlendirme oranıyla bu rakam 250 bin liraya çıkacak. 250 bin liranın altında cirosu olan esnafı kapsayacak.

Terzi, berber, kahvehaneci, ayakkabı tamircisi...

- Terzi, ayakkabı tamircisi, berber, kahvehane gibi basit usulde defter tutan küçük esnaf ile yıllık cirosu 240 bin liranın altında olanların gelir vergisinden muaf olması öngörülüyor.