Önemli isimden kritik açıklama: Avrupa resesyona girebilir

Euro Bölgesi'ndeki yüksek enflasyon bir problem olarak kalmaya devam ediyor. ECB faiz artırımlarına hız verirken, ay sonundaki toplantı öncesinde yetkililerden önemli açıklamalar geliyor.

Bloomberg HT'de yer alan haberde, Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi ekonomisinin art arda iki çeyrek daralmaya yenik düşebileceğini söyledi.

“Teknik bir durgunluk olasılığı da dahil olmak üzere düşük ekonomik büyüme ve yüksek enflasyonun çok zor bir kombinasyonuyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum” diyen Guindos, “Eylül ayında kötü durum senaryomuz olarak gördüğümüz şey, ana senaryo olmaya yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya da 2023 yılında ülke ekonomisine dair yaptığı tahminlerde daha önce yüzde 2,5 büyüme öngörüsünü revize ederek yüze 0,4 daralma olacağı yönünde değiştirmişti.