ÖNDER’den 68. kuruluş yıl dönümü mesajı! İmam hatipler ilim ve irfanın yapı taşı oldu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 13-20 Ekim İmam Hatipliler Haftası ve derneğin kuruluşunun 68. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 1913 yılında Medresetü'l-Eimme ve'l-Huteba (İmamlar ve Hatipler Medresesi) adıyla temelleri atılan imam hatip okullarının, bir asırdır eğitim hayatının önemli yapı taşlarından biri olmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Bugün milyonlarca mensubuyla imam hatip camiası, bilgiyi ahlakla, ilmi irfanla, başarıyı sorumlulukla buluşturan büyük bir birikimi temsil ediyor" denildi.

Bu uzun yürüyüşün, yalnızca bir eğitim kurumunun tarihini değil, bir milletin eğitim idealini, iradesini ve sahiplenmesini anlattığı kaydedilen açıklamada, cumhuriyet döneminde yaşanan kesintilere ve zorlu süreçlere rağmen 1951'de yeniden eğitim hayatına başlayan imam hatip okullarının, milletin güçlü teveccühüyle kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına yayıldığı ve bu tarihin üzerinden de 75 yıl geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, bugün imam hatiplerin geçmişten aldığı birikimi geleceğin imkanlarıyla buluşturan güçlü bir eğitim geleneğini temsil ettiği belirtilerek, "İmam hatipler, dini ve ahlaki eğitimin yanı sıra akademik başarı, bilim, sanat, spor, kültür, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarında ortaya koyduğu çalışmalarla gençlerimizin çok yönlü gelişimine katkı sunuyor. Bugün milyonlarca mensubuyla imam hatip camiası, bilgiyi ahlakla, ilmi irfanla, başarıyı sorumlulukla buluşturan büyük bir birikimi temsil ediyor." denildi.

İmam hatiplerin hikayesini yalnızca okul binaları, derslikler ve eğitim programları üzerinden okumanın mümkün olmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu hikayenin en güçlü harcı kardeşliktir. Aynı sıralarda başlayan dostluklar, aynı değerler etrafında kurulan gönül bağları ve nesilden nesile aktarılan kardeşlik kültürü, imam hatip camiasını güçlü kılan en önemli unsurlardan biri olmuştur. Zorluklar karşısında omuz omuza duran, birbirinin derdiyle dertlenen ve sevincini paylaşan bu büyük camia, gücünü yalnızca ortak bir geçmişten değil, ortak bir gelecek idealinden almaktadır. Bugün dünyanın savaşlar, çatışmalar, adaletsizlikler ve ayrışmalarla sınandığı bir dönemde kardeşliğe, merhamete, adalete ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İşte bu nedenle imam hatip gençliğinin taşıdığı değerler, yalnızca bugünün değil, yarının da umududur."

“Bu büyük yürüyüşün önemli paydaşlarından biridir”

Açıklamada, imam hatip gençliğinin, medeniyet birikiminden aldığı ilhamla bilim ve teknolojide yetkin, kültür ve sanatta üretken, ahlakıyla güven veren, bilgisiyle yol gösteren ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir nesil olma yolunda ilerlediği belirtildi.

Geleceğin yalnızca bilgiyle değil, bilgiye yön veren ahlakla inşa edilebileceği vurgulanan açıklamada, "Yalnızca başarıyla değil, başarıyı anlamlı kılan sorumlulukla büyüyebiliriz ve yalnızca birlikte değil, kardeşçe yürüyerek güçlü bir gelecek kurabiliriz. İmam hatip gençliğinin birlik ve beraberliğini güçlendirmek, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla 1958 yılında kurulan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, bugün 68 yıllık birikimiyle bu büyük yürüyüşün önemli paydaşlarından biridir." ifadeleri kullanıldı.

ÖNDER'in, öğrencileri, mezunları, öğretmenleri, velileri ve gönüllüleri aynı çatı altında buluşturan güçlü bir gönül köprüsü olarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, imam hatiplerin geçmişten bugüne taşıdığı değerleri korurken, gençlerin geleceğin dünyasına donanımlı, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hazırlanmasına katkı sunduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biz inanıyoruz ki geleceği, köklerinden güç alan ve ufku geleceğe açık nesiller inşa edecektir. Ahlakıyla güven veren, bilgisiyle yol gösteren, bilimi ve teknolojiyi insanlığın iyiliği için kullanan, farklılıkları zenginlik bilen ve kardeşlik bilinciyle hareket eden imam hatip gençliği, yarınlarımızın inşasında önemli bir rol üstlenecektir. Bugün 75 yıllık bu köklü yürüyüşün yıl dönümünde, imam hatiplerin kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm büyüklerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve gönüllülerimizi şükranla anıyoruz. İmam hatiplerin bugünlere ulaşmasında emeği ve duası bulunan herkese teşekkür ediyor, İmam Hatipliler Haftası'nı ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 68. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Geçmişten aldığımız güç, bugünümüzün birikimi ve gençlerimizin heyecanıyla birlikte üretecek, birlikte güçlenecek ve kardeşçe geleceğe yürüyeceğiz."