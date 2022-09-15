On binlerce Suriyeli Türkiye’den ayrılıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı istatistik verilerine göre geçtiğimiz yıl ülkemizde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 737 bin 369’ken bu yıl 3 milyon 655 bin 489’a kadar geriledi. 81 bin 880 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kendi ülkelerine veya bir başka ülkeye geçiş yaptı. Türkiye’de bulunan Suriyelilerin 551 bin 198’i İstanbul’da yaşarken, sırasıyla Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay en çok Suriyelinin yaşadığı il olarak kayıtlarda yer alıyor. 3 milyon 607 bin 361 Suriyeli Geçici Barınma Merkezi dışında yaşarken, 5 ilde, 7 barınma merkezinde kalanların sayısı da toplamda 48 bin 128. Öte yandan, aynı zamanda 2022 yılında ülkemizde yakalanan, yasadışı yollarla ülkemize giriş yapan düzensiz göçmenlerden 75 bin 678’i sınır dışı edildi.

Üçüncü ülkeler sınıfta kaldı

Uluslararası anlaşmalara göre geçici koruma kapsamında birçok batılı ülke sınıfta kalırken 4014-2022 yılları arasında toplam 19 bin 616 Suriyeli üçüncü ülkelere yerleştirildi. Bu sıralamada birinci sırada Kanada yer alırken, 9 bin 998’i Kanada’ya yerleştirildi. Bu kapsamda en çok Suriyeli yerleştirilen ülkeler ABD, İngiltere ve Norveç olarak kayıtlara geçirildi. Birebir formülü kapsamında ülkemizden çıkış yapan Suriyeli sayısı 34 bin 768’ken, 1 sırada 13 bin 687 Suriyeliyi kabul eden ülke Almanya oldu. Hollanda, Fransa ve Finlandiya en çok Suriyeli kabul eden ülkelerin başında yer alıyor.