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Gündem

Ömer Döngeloğlu'nun cenazesinin defnedileceği yer belli oldu

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun cenazesi Edirnekapı Şehtliği'ne defnedilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:08:00 - 2020-05-03 17:19:03

Yeniakit.com.tr 

Korona virüs teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Devlet Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun cenazesi yakınları tarafından alındı.

Bir süredir Başakşehir Devlet Hastanesi’nde korona virüs (Covid-19) tedavisi gören ve bugün hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu’nun cenazesini yakınları aldı.

Başakşehir Devlet Hastanesi’nin morgundan Döngeloğlu’nun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alınarak Edirnekapı mezarlığa götürüldü.

Edirnekapı Şehitliği'nde defin işlemleri yapılıyor.

Ömer Döngeloğlu vefat etti
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abdulmuttalib el Arabi

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