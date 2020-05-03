Ömer Döngeloğlu vefat etti

Geçtiğimiz günlerde ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu duyurulmuştu. Ömer Döngeloğlu'ndan acı haber geldi. Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Hakk'a' yürüdü

Niyazi Gedik "hafif seviyede geçiriyor" diye duyurmuştu

Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hocamız, hemşehrim ve abim Ömer Döngeloğlu hafif seviyede korona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim" ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Döngeloğlu kimdir?

Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu eserleri:

Peygamberin İzinde

Allah'a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus'ab bin Umeyr