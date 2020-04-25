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Ömer Döngeloğlu koronavirüse yakalandı

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Döngeloğlu'nun son durumuna ilişkin radyo programcısı Niyazi Gedik'ten açıklama geldi.

2020-04-25 00:47:00 - 2020-04-25 01:06:34
Ömer Döngeloğlu koronavirüse yakalandı

İftar ve sahur programlarında yaptığı sohbet ve okuduğu dualarla bilinen ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bu sene Ramazanın ilk gününde ekranlarda değildi. Döngeloğlu'nun ekranlarda olmama sebebi ortaya çıktı. İlahiyatçı yazarın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

İftar ve sahur programlarında yaptığı sohbet ve okuduğu dualarla bilinen ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun bu sene Ramazanın ilk gününde ekranlarda olmamasının sebebi ortaya çıktı.

Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu belirtildi.

"Hafif seviyede geçiriyor"

Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hocamız, hemşehrim ve abim Ömer Döngeloğlu hafif seviyede korona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim" dedi.

Gedik, yanlış anlamalar olmaması için de Döngeloğlu ile aralarında geçen yazışmanın fotoğrafını da yayımladı.

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