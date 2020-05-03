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Ömer Döngeloğlu kimdir?

ilahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Hoca, koronavirüs nedeniyle 52 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 18:39:00 - 2020-05-03 18:43:08
Ömer Döngeloğlu kimdir?

Bir televizyon kanalında yaptığı dini içerikli yayınlar ile tanınan Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi.

İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

İstanbul’da yaşayan Ömer Döngeloğlu, evli ve 5 (beş) Çocuk Babasıydı.

ESERLERİ

Peygamberin İzinde
Allah’a Adanmış Hayatlar
Yeryüzünün Yıldızları
Sözün Miracı; DUA
Allah Resulünü Görenler
Peygamberimizin Dostları
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