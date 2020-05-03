Ömer Döngeloğlu Hoca'nın duası kabul mü oldu? Uhud'da yaptığı dua ortaya çıktı

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Ömrünü İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i (S.A.V) anlatmaya adayan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Hoca, koronavirüs nedeniyle ebedi aleme irtihal etti.

Bir videoda, Ömer Döngeloğlu'nun Uhud'da gerçekleştirdiği bir sohbetin ardından yaptığı duada şehit olmayı arzuladığını belirttiği ortaya çıktı.

İşte Ömer Döngeloğlu'nun yaptığı o dua:

"Allah'ım bizi bu dünyadan şehit olarak huzuruna al, ya Rabbi! Kabul olmuş bir şehit olarak, abdestli bir Mü'min ve Müslüman olarak ölmeyi bize nasip et, ya Rabbi! Ümmet-i Muhammed'e yardım eyle. Üstümüze çöken zilleti, dağılmışlığı sen kaldır, vahdete dönüştür, ya Rabbi! Allah'ım, günahlarımızı affeyle, ölmüşlerimize rahmet eyle! Avrupa'da yaşayan şu kardeşlerimizi ve dünyadaki Müslümanları ve evlatlarını, oğullarımızı, kızlarımızı asrın haram ve azdırıcı günahlarından koru ya Rabbi! Koru ya Rabbi! Evlerimizden kimseyi cehenneme düşürme ya Rabbi!"