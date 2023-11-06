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Yaşam Olumsuz yansıdı! Kış meyvelerinde kötü haber
Yaşam

Olumsuz yansıdı! Kış meyvelerinde kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-11-06 16:32:00 -
Olumsuz yansıdı! Kış meyvelerinde kötü haber

Havaların tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kış meyvelerinin hasadını geciktirdi.

Mevsim sıcaklıklarının normalin dışında seyretmesi bazı meyve ve sebzelere zarar verirken bazı ürünlerin ise hasadını geciktirdi. Kış mevsiminde tüketilen ayva mandalina ve portakalın geç oluşması hasadını da erteledi. Sıcaklıklara rağmen hasadı tamamlanan patates ve soğan mevsim sıcaklıklarından etkilenmeyen ürünler oldu. Patlıcan ve sivri biber 30-35 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Patates ve soğanın hasadının verimli geçmesi fiyatları uygun hale getirdi. Patates türüne göre 10 ile 18 lira arasında satılırken soğan türüne göre 6 ile 12 lira arasında değişti.

Havaların mevsim normalleri dışında seyretmesinin yeni meyvelerin hasadını geciktirdiğini belirten pazar esnafı Abdullah Talcı, "Yağmurların yağmaması sebze meyveyi biraz olumsuz etkiledi. Sıcakların fazla olması bazı meyve sebzeleri yaktı. Bu da hasatlarını önledi. Etkilenenler arasında domates, biber ve patlıcan oldu. Bu durum fiyatlara da yansıyor. Domates şu anda 25-30 lira arasında değişiyor. Sivri biber ve Patlıcan ise 20-30 lira arasında değişiyor. Meyvelerde de çilek şu anda 50 lira, elma 30-35 lira, mandalina 20-35 lira arasında değişiyor. Yağmur yağsaydı mahsuller yanmazdı ve bol olurdu. Fiyatlar biraz daha geriye çekilirdi. Yağmurun biraz kendini göstermesiyle fiyatların hafif de olsa geri geleceğini düşünüyorum. Kış bir türlü gelmediğinden ayva ve mandalina bu sene geç olacak gibi görünüyor. Mevsim sıcaklıklarına rağmen elma şu an bolca bulunuyor” dedi.

"Patates ve soğanda bolluk var"

Patates ve soğanın sıcaklıklardan etkilenmediğini belirten esnaf Hüseyin Özcan, "Yağmurun patates ve soğanı etkileyen bir durumu söz konusu değil. Zaten şu anda hasatlar tamamlanmış durumda. Bu sene patates ve soğanda bolluk var. Şu anda bu ürünler depolara toplandı. Patatesin kilosu şu an 10 ile 18 lira arasında değişiyor. Soğanın kilosu ise 6 ile 12 lira arasında değişiyor. Yağmurun yağmaması bu ürünleri fazla etkilemedi. Bundan sonra yağsa da yağmasa da hasadı yapıldı ve depolar dolduruldu. Bu sene vatandaşlar bolca soğan ve patates bulabilecek” şeklinde konuştu.

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