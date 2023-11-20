Ölümden başka her derde deva! A'dan Z'ye her hastalığa şifa
Kudret narının faydaları saymakla bitmiyor. Birçok hastalığa iyi gelen kudret narı, tezgahlarda yerini almaya başladı.
İnsan vücudunu tepeden tırnağa mucizeye uğratan kudret narı, tezgahlarda yerini almaya başladı.
Başta A Vitamini olmak üzere, B1, B2, ve C vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, fosfor, bakır ve potasyum bakımından zengin olan kudret narı binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan en şifalı bitkilerden biri.
Yanıklar, mide rahatsızlıkları, bağırsak problemleri gibi birçok sağlık sorununa iyi gelen kudret narı, zeytinyağında bekletilerek tüketiliyor.
Faydaları saymakla bitmiyor
Zeytinyağlı kudret narı, vücudu serbest radikallere karşı koruyan antioksidan bileşikler içerir. Bu, hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanma belirtilerini önleyebilir.
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Kudret narının içerdiği bileşikler, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.
Zeytinyağlı kudret narı, lif içeriği nedeniyle sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir.
Bazı araştırmalar, kudret narının kanser riskini azaltmada potansiyel bir rol oynayabileceğini öne sürmektedir.
Zeytinyağlı kudret narı tüketmek, kalp-damar hastalıkları riskini azaltabilir.
Kudret narının idrar söktürücü özellikleri, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olabilir.