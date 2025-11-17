OLTU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



HÜKÜM :

Mahkememizin 2023/357 Esas 2025/87 Karar sayılı kararı ile davacı kurum DSİ Genel Müdürlüğünün davasının KABULÜ ile,

Erzurum ili Narman ilçesi Demirdağ Mahallesi 105 ada 26 parsel için 783.306 TL

Erzurum ili Narman ilçesi Demirdağ Mahallesi 118 ada 45 parsel için 50.597,55 TL olmak üzere dava konusu edilen taşınmazlardaki kamulaştırma bedelinin toplam 833.903,55 TL olarak TESPİTİNE, bu bedelden Erzurum ili Narman ilçesi Demirdağ Mahallesi 105 ada 26 parsel için Oltu Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/50 değişik iş sayılı Acele Kamulaştırma dosyasında yatan 236.765,83 TL ile Erzurum ili Narman ilçesi Demirdağ Mahallesi 118 ada 45 parsel için Oltu Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/115 değişik iş sayılı Acele Kamulaştırma dosyasında yatan 24.631,11 TL olmak üzere toplamda 261.396,94 TL'nin mahsubuna;

Taşınmazların toplam 833.903,55 TL olarak belirlenen kamulaştırma bedelinden acele kamulaştırma dosyasında yatan bedellerin mahsubu ile;

Erzurum ili Narman ilçesi Demirdağ Mahallesi 105 ada 26 parsel için 546.540,17 TL

Erzurum ili Narman ilçesi Demirdağ Mahallesi 118 ada 45 parsel için 25.966,44 TL olmak üzere kalan toplam 572.506,61 TL'nin varsa işlemiş mevduat faiziyle birlikte derhal davalılara tapu kaydındaki hisseleri oranında ödenmesine karar verildiği, davacı kurum vekilinin Mahkememiz kararını istinaf ettiği iş bu ilan tarihinden 7 gün sonrasında başlamak üzere 15 günlük süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvuruda bulunabileceği, ayrıca davacı kurum vekilinin istinaf başvuru dilekçesine cevap dilekçesi verebileceği hususu davalı Salih GÜNBAŞAR'e,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/10/2025

