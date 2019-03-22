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Olgun Toker kimdir kaç yaşında? Olgun Toker biyografisi

Olgun Toker, 1986 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Saklı Hayatlar adlı sinema filmi ile yaşamıştır. Peki, Olgun Toker kimdir? Olgun Toker nereli ve kaç yaşında?

22 Mart 2019 Cuma 19:59
Olgun Toker kimdir kaç yaşında? Olgun Toker biyografisi

Olgun Toker, 1986 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Saklı Hayatlar adlı sinema filmi ile yaşamıştır. Peki, Olgun Toker kimdir? Olgun Toker nereli ve kaç yaşında?

Olgun Toker kimdir?

Olgun Toker, 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Saklı Hayatlar filmi ile yaşamış; Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf sinema filmlerinde rol almıştır.

Televizyonlarla ilk tanışması ise Son dizisi ile olmuş; Benim Adım Gültepe, Karadayı, Şeref Meselesi ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol almıştır. Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Aile Hikayesi dizisinde Mahur karakterine hayat veren Olgun Toker, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Balık burcudur.

Olgun Toker’in rol aldığı filmler:

2010 – Saklı Hayatlar (Can)
2011 – Bir Ses Böler Geceyi (Zülfü)
2011 – Kurtuluş Son Durak (Hırsız)
2012 – Hükümet Kadın (Adnan)
2013 – Düğün Dernek (Güvenlik)
2014 – Hükümet Kadın 2 (Adnan)
2016 – Küçük Esnaf (Oktay)
2017 – Benim Babam Bir Melek (Ümit) (TV Filmi)
2018 – Yol Arkadaşım 2 (Selim)

Olgun Toker’in rol aldığı diziler:

2012 – Son (Taner)
2012-2014 – Karadayı (Melih)
2014 – Şeref Meselesi
2014 – Benim Adım Gültepe (Reşat)
2015 – Tatlı Küçük Yalancılar
2016 – 2017 – Hayat Şarkısı (Mahir)
2017 – Hayat Sırları (Kemal)
2018 – Dip (İsmail)
2019 – Bir Aile Hikayesi (Mahur)

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:59
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