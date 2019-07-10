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Ölen annenin emekli maaşı kime kalır? Kimler emekli dul yetim maaşı bağlanır

Emekli hangi sigortalılık kurumuna (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı) kimlere, hangi oranda ödenir? Birden fazla emekli maaşını kimler alabilir? Anne ve babadan kimlere maaş bağlanır? Emekli çift maaş nasıl alınır? Ölen anne babanın emekli maaşı nasıl alınır, ölen babadan maaş bağlanması sorgulama, emekli sandığından emekli bir dul bayan babasından maaş alabilir mi, babadan yetim aylığı ne kadar sürede bağlanır, emekli dul bayan babasının maaşını alabilir mi, ölen annenin emekli maaşı kime kalır, 2019 SSK Bağkur çifte emekli maaşı haberleri.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
Ölen annenin emekli maaşı kime kalır? Kimler emekli dul yetim maaşı bağlanır

Emekli hangi sigortalılık kurumuna (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı) kimlere, hangi oranda ödenir? Birden fazla emekli maaşını kimler alabilir? Anne ve babadan kimlere maaş bağlanır? Emekli çift maaş nasıl alınır? Ölen anne babanın emekli maaşı nasıl alınır, ölen babadan maaş bağlanması sorgulama, emekli sandığından emekli bir dul bayan babasından maaş alabilir mi, babadan yetim aylığı ne kadar sürede bağlanır, emekli dul bayan babasının maaşını alabilir mi, ölen annenin emekli maaşı kime kalır, 2019 SSK Bağkur çifte emekli maaşı haberleri. 

Emekli hangi sigorta kurumuna (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Emekli hangi sigorta kurumuna (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50’sini, eş Emekli Sandığı’na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75’ini alıyor.  Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.

Dul ve yetim aylığı alabilmek için nereye başvurulmalı?

Dul ve yetim aylığı alabilmek için resmi talepte bulunulması şart. Bunun için ölüm aylığı talep belgesi il ve ilçelerde bulunan sigorta müdürlüklerine teslim edilmeli. Dul ve yetim aylığı ödemeleri sigortalının ölüm tarihini izleyen ilk aybaşında yapılmaya başlar. 

Birden fazla emekli maaşını kimler alabilir?

Eşini kaybeden bir kişinin dul aylığı alabilmesi, başka bir evlilik yapana ya da ölene kadar devam eder.

Baba veya annesini kaybeden bir erkek, 18 yaşına kadar kesintisiz, öğrenciliği devam ederse 25 yaşına kadar kesintisiz yetim aylığı almaya hak kazanır.

Eğer erkek çocuğunun çalışmasına engel olacak bir malul durumu mevcut ise o zaman yaşına bakılmaksızın ömür boyu yetim aylığı alabilir.

Baba veya annesini kaybeden bir kız çocuğu, evlenene kadar ve sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun ömür boyu yetim aylığı alır.

Evlenirse ya da bir işe girerse aylık kesilir. Boşandığında ya da işten ayrıldığında aylık yeniden kendisine bağlanır.

Hiçbir geliri, mal varlığı bulunmayan ve sigortalının ölmeden önce bakmakla yükümlü olduğu 65 yaş üzeri anne ve babası, ölüm aylığı adı altında maaşa bağlanabilir. 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
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