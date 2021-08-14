Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk uzaktan eğitim sürdürüldü. Milyonlarca kişi okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır online eğitim sürüyor. Milyonlar okulların bu sene açılıp açılmayacağını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılır?
Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yüz yüze eğitimin başlayacağını ifade etmişti. Son olarak konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine talimat gönderdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısında okullarda öğrenciler ve öğretmenler için maske bulundurulması gerektiği yer aldı. Ayrıca okul içinde kirli ve timiz maske kumbaralarının yer alması gerektiği ifade edildi.