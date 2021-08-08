Oktay’ın teşviki ve TKDK’nın destekleriyle hayallerine kavuştular

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 21 Aralık 2019’da İstanbul’da düzenlenen toplantıda iş adamlarına yönelik “Sizleri memleketimiz Yozgat’a yatırım yaparak ilin ‘yerelden kalkınma’ hamlesinde pay sahibi olmaya, bu mücadeleye katkıda bulunmaya davet ediyorum” çağrısı meyvelerini veriyor. Toplantıya katılan Yozgatlı iş adamlarından Alper Dursun, yeğeni Yasin Dursun’la yörede üretilen ürünleri paketleyip pazarlama kararı aldı. Ardından hububat ile bakliyat işleme ve paketleme tesisi için proje hazırladı. Projeyi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) sundu.

Hibe sağlandı

Kurum tarafından kabul edilen 4 milyon değerindeki projeye yaklaşık 2 milyon 400 bin lira hibe desteği sağlandı. Günlük 150 ton ürün işleme kapasitesi bulunan tesiste 15 işçi istihdam edilecek. TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat’ın verimli topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Türker, “İstanbul’da yaşayan hemşehrimiz Alper Dursun, Osmanpaşa Köyü’nde bölgenin ihtiyacı ve eksikliği bulunan eleme ile paketleme tesisi için yatırım kararı almış. Bize proje sundular ve kabul edildi. Bu tesiste nohut ve mercimek gibi katma değerli ürünlerin işlenmesiyle 1, 2, 5 ve 10 kilogramlık paketlemesi yapılacak. Bunlar direkt marketlere pazarlanarak tüketiciye ulaştırılacak” dedi.

Çiftçi de kazanacak

Tesisle hem çiftçinin hem de işletmecinin kazanacağını anlatan Türker, “Ürün pazarlamada aracılar ortadan kaldırılmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a çok teşekkür ediyorum. İstanbul’da düzenlenen toplantıdan çok olumlu geri dönüşler aldık ve yatırımlar 14 ilçede sürmektedir. Toplantıdan çıkan sonuç neticesinde, süt işleme, meyve sebze ve su ürünleri işleme tesislerimizin inşaatları başlamak üzere” şeklinde konuştu.

Mercimekte ilk sırada

Tesisin ortaklarından Yasin Dursun ise Oktay’ın çağrısı üzerine amcasıyla kendisinin hayallerini gerçekleştirdiklerini anlattı. Dursun, kurdukları tesiste nohut, mercimek, fasulye, buğday ve arpanın paketlemesini yaptıklarını aktardı. Dursun, “Yozgat mercimek üretiminde ilk, nohutta ikinci sırada. Ama bunu en verimli halde işleyemiyoruz, satamıyoruz. Bu tesisle ürünleri daha iyi işleyip en güzel şekilde değerlendireceğiz. Ayrıca burada buğday ve arpa elemesi yaparak çiftçimize tohumluk konusunda destek oluyoruz” diye konuştu.