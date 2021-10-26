Emre Bol ve Oğuz Altay, TV100'de yayınlanan "Var odası" programında birbirine girdi. İkili birbirine bardak fırlattı. Stüdyodakilerin zorla ayırdığı kavganın taraflarından Oğuz Altay kimdir? Oğuz Altay nereli kaç yaşında? Oğuz Altay ne iş yapıyor?

Oğuz Altay kimdir?

Oğuz Altay; ultrAslan Grubu Genel Koordinatörü, ultrAslan Kurucu Üyesi. 1968 yılında İstanbul'da doğdu. 1983 yılında Şişli Lisesi'nden mezun oldu. 2001 yılında kurulan ultrAslan'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Ticaret ile uğraşan Oğuz Altay, 2007 yılında ultrAslan 2. Dönem Başkanlığı yaptı. Oğuz Altay, ultrAslan'da başkanlık sisteminin kaldırıldığı 2007 yılı sonundan bu yana genel koordinatör olarak çalışmaya devam ediyor.