Ogün Kaptanoğlu kimdir nerelidir? Ogün Kaptanoğlu hangi dizilerde oynadı?
Uyanış Büyük Selçuklu’nun son bölümünde Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosuna dahil olacak olan Ogün Kaptanoğlu, Turanşah karakterini oynayacak. Turanşah, aynen Melikşah’ın kardeşi Tekiş Bey gibi Sultan Melikşah’a tam bir baş belası olacak. Tarihte Turanşah kimin oğlu? Turanşah kim mi? Selçuklu hanedanından Selçuk Bey'in büyük torunu, Çağrı Bey'in oğlu ve Alp Arslan'in kardeşi olan Kavurd Bey’in oğludur. Peki Mehmetçik Kut'ül Amare Yüzbaşı Hamilton ve Diriliş Ertuğrul'da Titan rolünü üstlenen şimdilerde Uyanış Büyük Selçuklu’da Turanşah’ı oynayan Ogün Kaptanoğlu kimdir nerelidir? Ogün Kaptanoğlu hangi dizilerde oynadı?
Ogün Kaptanoğlu kimdir? Ogün Kaptanoğlu 29 Aralık 1977 tarihinde İzmir’de dünyala geldi.1989 yılında Hülya Avşar ve Hakan Ural'ın başrollerini oynadığı Fotoğraflar adlı sinema filminde "Ahmet" rolünü canlandırdı. Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı 3,5 filmlerinde yer aldı. Parmaklıklar Ardında dizisinde güçlü, prensipli ama aşkı için birçok prensibinden vazgeçen gardiyan Cengiz rolünü oynamıştır. 4 sezon boyunca Karagül dizisinde "Yüzbaşı Oğuz Kılıçoğlu" karakterini canlandırmıştır. Son olarak yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı isimli sinema filminde rol almıştır.
Ogün Kaptanoğlu hangi dizilerde oynadı?
Fotoğraflar (Ahmet)
Hababam Sınıfı Merhaba (Tipsiz)
Büyük Buluşma
Hababam Sınıfı Askerde (Tipsiz)
Hababam Sınıfı 3,5 (Tipsiz)
Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Osman)
Kardan Adamlar (Can)
Taşların Sırrı (Murat)
İstiklal: Kara Yılan
İstiklal: Şehit Şerife Bacı
Senin Uğruna (Selçuk)
Yağmurdan Sonra (Zülfü)
Tek Türkiye (Tolga)
Parmaklıklar Ardında (Cengiz Gürsoy)
Konak (Kurtuluş)
Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki De Kumru (Tan)
Cehennem 3D (Ahmet)
Ay Tutulması (Veysel)
Keşanlı Ali Destanı (Bülent Onaran)
Vatan Yarası (Mustafa Kemal)
Karagül (Yüzbaşı Oğuz Kılıçoğlu)
Deli Gönül (Ahmet Ertuğrul)
Çocuklar Sana Emanet
Diriliş Ertuğrul (Titan)
Mehmetçik Kut'ül Amare (Yüzbaşı Hamilton)
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı