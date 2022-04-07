O işadamını hatırlıyor muyuz?

Sakıp-Türkan Sabancı çiftinin 1970 yılında Metin adında bir oğulları dünyaya gelmiş ve spastik felçli olarak yaşamını sürdürmüştü. Türkiye’nin en zengin iş adamlarından biri olan Sakıp Sabancı, felçli oğlunun durumuna ilişkin verdiği bir röportajda söyledikleri ‘tarihi’ sözler olarak kayıtlara geçmişti.

“Türkiye’nin en iyi otomobillerini ben üretiyorum ama…”

Sakıp Sabancı, Amerika ve Avrupa’daki pek çok hastane ve doktora başvurulduğu halde tedavisi mümkün olmayan oğlu Metin’le ilgili şunları söylemişti:

“Türkiye’nin en iyi otomobillerini ben üretiyorum ama oğlum bu otomobillerden birini bile kullanamıyor.”

“Arada tuvaletlere saklanıyorum”

Ünlü işadamı Sakıp Sabancı, verdiği röportajda şu duygu dolu sözleri dile getirmişti:

“Hangi eve bu yangın gelirse o yuvayı yakıyor. Bana da geldi bu yangın. Metin Sabancı diye bir oğlum var. 27 yaşında.. Daha bir tane ayakkabı almamışım, daha Türkiye’yi hiç görmemiş. Pasaportla tanışmamış. ‘Otomobil isterim baba’ dememiş. Ama ben neyleyim ki otomobil fabrikası kurmuşum. Oğluma bir otomobil verememişim. Bu beni üzer. Zaman zaman Avrupa’da, Amerika’da seyahatler esnasında problemli çocuklar bir şehirde gidiyorlar, Metin’i hatırlıyorum, hassaslaşıyorum. Arada da tuvaletlere saklanıyorum.”