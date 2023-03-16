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Konut Projeleri O ilimizdeki ev ve arsa fiyatları uçuşa geçti! Durmak bilmiyor
Konut Projeleri

O ilimizdeki ev ve arsa fiyatları uçuşa geçti! Durmak bilmiyor

Kahramanmaraş'ta merkezli depremin ardından birçok ildeki konut fiyatlarında inanılmaz artış gözlendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 11:27:00 -
O ilimizdeki ev ve arsa fiyatları uçuşa geçti! Durmak bilmiyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından konut piyasasında hareketlilik başladı.

Özellikle depremzedelerin yazlık bölgelere göç etmesiyle birlikte Bodrum gibi ilçelerde emlak piyasasında artışlar görüldü.

Konuyla ilgili konuşan gayrimenkul uzmanı Şule Alp, yeni yapılan konut inşaatların maliyetlerinin artması ile beraber Bodrum’daki emlak piyasasının yükseliş gösterdiğini belirtti.

Depremden sonraki süreçte yazlık bölgelerdeki otellere veya akrabalarının yanına gelen depremzedelerin bölgede konut ihtiyacını arttırdığını aktaran Alp, "Bodrum emlak piyasası, özellikle yılbaşından sonra hareketli bir dönemine girmişti. Yüksek fiyatlı olması, fiyatların her geçen gün biraz daha artış göstermesine rağmen, yeni yapılan konut piyasasındaki inşaatların maliyetlerinin artması ile beraber Bodrum’daki emlak piyasası ciddi anlamda yükseliş gösterdi ve bunun için de talep konusunda sıkıntı yaşanıyor. Depremden sonra yaşanan süreçte de bu bölgemize otellere ya da akrabalarının yanına gelen depremzedelerimiz kiralama konularında bir artış gösterdi fakat zaten ihtiyaç olan bölgemiz ne yazık ki bu taleplere cevap veremiyor” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar uçtu

Kiralık ve satılık evlerin yanı sıra yazlık yerlerdeki arsalara da talebin arttığı bilgisini veren Alp, fiyatların 2-3 katına çıktığını söyledi.
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Muhtemel İstanbul depremi korkusunun da sayfiye yerlerine ilgiyi arttırdığını vurgulayan Alp, “Kahramanmaraş merkezli depremlerin başta İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan illerden Bodrum'a göç sebebiyle şu anda hem kiralık hem de satılık ev ya da arsa talepleri çok fazla olduğundan fiyatları da 2-3 kat arttı. Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından deprem riski taşıyan illerden yönelim başladı. Beklenen Marmara Depremi'nde evlerinde oturmak yerine arsalarında konteyner ve köy evleri gibi tek katlı güvenli yapılara sığınma planı yapan vatandaşların Bodrum ve çevre ilçelerde arsa ve tarlalara olan ilgisi arz-talep değişimine neden oldu. İstanbul depremi korkusu ile daha az riskli bölgelere ya da sayfiye yerlerine göç, tarla ve konut fiyatlarını maalesef yüzde 50 ile yüzde 70 arasında arttırdı” diye konuştu.

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