O fakir ülke, İsrail'e silah taşıyan geminin kara sularına ve limana girişini engelledi!

Namibya Adalet Bakanı Yvonne Dausab, Namibya Liman İdaresi'ne, İsrail'e silah taşıdığı tespit edilen "MV Kathrin" adlı geminin liman kazancını geri iterek, ülke kara sularına girmesine izin verilmemesi talimatı verdi.

Namibya Adalet Bakanı Yvonne Dausab, Namibya Liman İdaresi ve ilgili kurumlara, İsrail'e silah taşıdığı belirlenen "MV Kathrin" isimli geminin ülke kara sularına girmesinin yasaklanması talimatını verdi. Dausab, Namibya'nın Filistin konusundaki duruşunun net olduğunu vurgulayarak, Namibya Polis Kuvvetleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda, geminin İsrail'e yönelik patlayıcı madde taşıdığının tespit edildiğini ifade etti.

Dausab, yaptığı basın açıklamasında, bu kararın uluslararası hukuki yükümlülükler doğrultusunda alındığını belirtti. Geminin İsrail'e silah taşıyabileceği yönündeki raporların ardından ilgili makamlara yazılı bildirimde bulunduğunu ve geminin Walvis Bay Limanı'na yanaşmasının engellendiğini açıkladı. Namibya'nın, Filistin halkının işgalden uzak, kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye kararlı olduğunu ve İsrail'in uyguladığı soykırımı kınadığını ekledi.

Dausab ayrıca, özellikle Afrika ülkeleri başta olmak üzere tüm devletlerin İsrail'e karşı net bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. Geminin hangi ülkeden yola çıktığına dair bir açıklama yapılmazken, Namibya'nın bu kararı, Filistin'e olan desteğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Öte yandan, Almanya'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e verdiği destek sonrasında, eski Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, Almanya'nın geçmişte Namibya'da gerçekleştirdiği katliamları hatırlatarak, Almanya'nın Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne bağlılık iddialarının ahlaki temeli olmadığını ifade etmişti.