Nusaybin'de 2019'daki PYD/YPG saldırısında şehit olan 12 kişi anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PYD/YPG'nin 2019'da düzenlediği havan ve roket saldırısında şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri'ndeki programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile saldırıda babasını kaybeden gazeteci Gülay Demir, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yanında olduklarını söyledi.

Şehitler, Barış Pınarı Harekatı sırasında PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinden atılan havan ve roketler sonucu hayatını kaybetmişti. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; İl Müftüsü Enver Türkmen şehitler için dua etti.

Törene Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol'un yanı sıra siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar da katıldı.

Vali Akkoyun: "Fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat vermesin"

Vali Tuncay Akkoyun, bu toprakların geçmişte çok acı yaşadığını, Nusaybin'in bu acıların en çok yaşandığı yerlerden biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, siyasi partilerin destekleri ve kurumların büyük gayretiyle hayata geçen ve büyük başarıya ulaşan sürece el birliğiyle sahip çıkacaklarını belirten Akkoyun, "'Terörsüz Türkiye' süreci bu topraklarda barışın, huzurun, kardeşliğin kalıcı hale gelmesi için çok önemli bir fırsat" dedi.

Şanlı bayrağın altında her zaman birlik ve beraberlik içinde bir araya geleceklerini belirten Akkoyun, süreçle ilgili manipülasyonlara ve farklı tutumlara karşı duyarlı davranarak huzura sahip çıkacaklarını kaydetti. Akkoyun, "Rabb'ım bu topraklara fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat vermesin" diyerek bundan sonra daha fazla yan yana ve omuz omuza olacaklarını, her zaman huzurun, birliğin ve kardeşliğin yanında duracaklarını söyledi.

Gazeteci Gülay Demir: "Unutmayacağız ama kin de büyütmeyeceğiz"

Saldırıda babası Mehmet Şirin Demir'i kaybeden gazeteci Gülay Demir, babasının yokluğuna alışamadığını, acısını her zaman yüreğinde hissettiğini anlattı. Artık kimsenin evine ateş düşmemesini isteyen Demir, devletin ve hükümetin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda attığı adımların kalıcı bir huzura dönüşmesini bütün kalbiyle dilediğini ifade etti.

"Eğer olacaksa kalıcı bir barış, ben babamın kanını bir değil bin defa bağışlıyorum" diyen Demir, silahsızlanmanın hukuki zemine taşındığı bu dönemin acıların son sayfası olması temennisini dile getirdi.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Acı paylaştıkça azalır ama unutulursa tekrar eder. Onun için unutmayacağız ama kin de büyütmeyeceğiz. Mezar taşlarımızı çocuklarımıza düşmanlık öğretmek için değil, aynı acının bir daha yaşanmaması gerektiğini anlatmak için göstereceğiz."

Barışın, huzurun, kardeşliğin ve devletin bu yöndeki gayretlerinin yanında olduklarını bir kez daha deklare ettiğini belirten Demir, sürecin önüne engel koymak, yeniden silahın sesini yükseltmek ve çocukların geleceğini geçmişin karanlığına hapsetmek isteyenlerin amaçlarına ulaşmasının önünü keseceklerini söyledi. Demir, "Çünkü artık bu toprakların yeni mezarlara değil, yeni başlangıçlara ihtiyacı var" diye konuştu.