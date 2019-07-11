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Nurullah Öztürk kimdir? RTÜK üyesi seçilen Nurullah Öztürk

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, RTÜK’ten boşalan üç üye için yapılan seçimde, AKP’den mevcut üye Nurullah Öztürk, CHP’den gazeteci Faruk Bildirici, HDP’den genel başkan yardımcısı Ali Ürküt seçildi. Nurullah Öztürk kimdir? RTÜK üyesi seçilen Nurullah Öztürk hakkında merak edilen ayrıntılar...

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:41
Nurullah Öztürk kimdir? RTÜK üyesi seçilen Nurullah Öztürk

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, RTÜK’ten boşalan üç üye için yapılan seçimde, AKP’den mevcut üye Nurullah Öztürk, CHP’den gazeteci Faruk Bildirici, HDP’den genel başkan yardımcısı Ali Ürküt seçildi. Nurullah Öztürk kimdir? RTÜK üyesi seçilen Nurullah Öztürk hakkında merak edilen ayrıntılar...

Nurullah Öztürk kimdir?

Nurullah Öztürk, 1965 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de, liseyi Balikesir’de tamamladı. 1984 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden1988 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası, İstanbul’da 2 yıl bir eğitim kurumunda idarecilik yaptı. 1991-2002 yılları arasında Polis Akademisinde Halkla İlişkiler alanında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından lisansüstü eğitim için İngiltere’ye gönderildi. Galler Üniversitesinde (University of Wales), Hukuk (Kriminoloji) alanında “The Impact of Police-Public Relations on Crime Fighting: with specific reference to reporting crime.” “(-Polise yapılan suç ihbarları ışığında-: Suçla Mücadelede Polis Halk İlişkilerinin Etkisi” isimli tez ile Hukuk Yüksek Lisansını (LLM) tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında doktora eğitimi aldı ve derslerini tamamladı. 2002-2003 yılları arasında TBMM’de danışman olarak görev aldı. 2003 yılında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünde (DİE-TÜİK) göreve başladı ve 2 yıl Daire Başkanlığı yaptı. Enstitüdeki görevi sırasında, TKY Koordinatörlüğü, Eğitim Koordinatörlüğü, Stratejik Planlama Başkan Yardımcılığı ve Etik Komisyonu üyeliği görevlerini de yürüttü. 2005 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda göreve başladı. Kısa bir süre Özel Kalem Müdürlüğü yaptıktan sonra 2005-2013 yılları arasında İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığını ve bu süre içinde eş zamanlı olarak yaklaşık 10 ay Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkan Vekilliğini yürüttü. Aynı zamanda Üst Kurulda Etik Komisyonu üyeliği ve Başkanlığı yaptı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:41
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