Noter ücret tarifesi 2022 noter ücretleri ne kadar? Noter araç satış, vekaletname ücretleri ne kadar?

Noterde hangi işlemler yapılır? ve Noter işlem ücretleri ne kadar? sorularının yanıtını haberimizde merak edenler için derledik. Noter'de İfade tutanağı, Emanetleri saklama tutanağı, Tespit tutanağı, Vekaletname, araba satışı vb daha birçok işlemin yapıldığı Noter nedir? Noter ücretleri ve Noter nedir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2022 yılı noterlik ücret tarifesi beli oldu.

2022 noter ücretleri ne kadar?

Noter vasiyetname ücreti: 313,53 TL,

Noter çeviri ücreti: 157,30 TL,

Noter yazı ücreti: 9,50 TL,

En düşük noter ücreti: 6,93 TL,

Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfaya kadar: 2,97 TL,

Noter bildirim ücreti her yazı için: 2,97 TL,

Noter emanet ücreti: 21,95 TL,

Noter tescil ücreti her sayfa için: 2,97 TL,

Noter karşılaştırma ücreti: 9,50 TL,

Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfayı aşan: 1,11 TL,

Noter yol ücreti her gün için: 37,65 TL,

Noter imza sirküleri ücreti: 147 TL.

2022 noter tescil ücreti ne kadar kaç TL?

Noterliklerde kanun gereği tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 2,97 TL tescil ücreti alınır.

Noter Tescil Ücreti her sayfa için: 2,97 TL.

2022 noter emanetlerin saklanması ücreti kaç lira?

Noterler, emanet olarak ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun maktu olarak yıllık ücret almaktadırlar. Noter emanet ücreti: 21,95 TL’dir. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla da olsa bu emanetten tek saklama ücreti alınmaktadır.

2022 defter onaylama ücreti ne kadar?

Defterlerin açılış onaylamasında yüz sayfaya (100 SAYFA) kadar olması durumunda 2,97 TL alınmaktadır. Yüz sayfadan yukarı her 100 sayfadan da 1,11 TL onaylama ücreti alınmaktadır. 100 sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı 50 sayfaya kadar olması durumunda ücret alınmaz. 50 ve daha fazla sayfanın olduğu durumlarda ise 1,11 TL ücret alınmaktadır.

2022 bildirim yazı ücreti ne kadar?

Noterler, kanunda belirtilen bildirim yükümlülükleri gereğince yazacakları her yazı başına 2,97 TL bildirim yazı ücreti almaktadır.

2022 yol ödeneği ücreti ne kadar?

Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55. maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 37,65 TL yol ödeneği almaktadırlar.

2022 noter aracılık ücreti ne kadar?

Aracı noter, işin gerektirdiği giderlerden başka, her işlem başına maktu olarak 2,12 TL aracılık ücreti alır.

2022 noter araç satış ücreti ne kadar?

Araç satış ücretleri ve plaka değişikliği işlemleri için devir sırasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmemektedir. Yeni yapılan düzenleme doğrultusunda araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. 2022 Noter araç satış fiyatları şu şekildedir:

Araç Plakası Değiştirme: 275,00 TL

Sıfır Araç Tescili: 207,00 TL

Aracın Plakası Değiştirme: 275,00 TL

Noterden Genel Vekalet Ücreti: 550,00 – 1.900,00 TL

Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti: 192,00 TL

Diploma Noter Onayı Ücreti: 136,00 TL – 176,00 TL

Standart 1 Sayfa Tercüme Onay Ücreti: 203,00 TL

Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti: 192,00 TL

Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti: 192,00 TL

Diploma Noter Onayı Ücreti: 70,00 – 90,00 TL

Noter İhtarname Ücretleri: 155,00 – 1.000,00 TL

Noter silah devir ücreti: 280 – 400 TL

1 Adet Çift Taraflı Evrak: 80,00 TL – 120,00 TL

2 Adet Çift Taraflı Evrak: 140,00 TL – 190,00 TL

1 Adet Tek Taraflı Evrak: 70,00 TL – 89,00 TL

2 Adet Tek Taraflı Evrak: 140,00 TL – 160,00 TL

Vasiyetname: 700,00 – 3.000,00 TL