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Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!

Sosyal medya dolaşan bazı uyarılarda, İslam'a aykırı ve şirk dolu şarkılara dikkat çekilerek Müslümanlar uyarılıyor.

03 Şubat 2019 Pazar 23:14
Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!
 yeniakit.com.tr 
 
Sanat adı altında yapılan şarkılarda, Müslümanların şirke düşmesine neden sözler büyük tepki çekiyor.
 
Müslümanlar, Allah'tan başka ilahlar edindiği belirtilen ve İslam'a aykırı şirk dolu sözlere dikkat çekilerek şarkıları dinlememeleri konusunda uyarılıyor ve şu ayetlerle konunun önemine dikkat çekiliyor:
 
- Şâyet kendilerine (niçin alay ettiklerini) sorsan, "Biz sadece lâfa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk", derler. De ki: "Allah’la, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?" (Tevbe 65)

- Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseleri bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür. (Nisa 116)

İşte o şirk dolu şarkılar ve onları söyleyen şarkıcılar:

Kubat: “Seni Allah kadar sevdim.”

Nükhet Duru: “Sen gördüğüm en son ilahsın.”

Edip Akbayram: “Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah’a.”

Mahsun Kırmızıgül: “Sevdim seni Rabbim kadar.”

Orhan Gencebay: “Kaderin böylesine yazıklar olsun.”

Yıldız Tilbe: “Sensiz ölürüm cennette.”

Grup AF: “Yaradan’ın boş vaktine gelmiş.”

Muazzez Abacı: “Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır.”

Duman: “Aldanma öbür dünyaya, hayatı yaşa.”

Cem Adrian: “Beni Tanrı’ya tekrar inandırabilir misin?”

Erol Evgin: “Seni sevmek ibadetim.”

Hakkı Bulut: “Sana taptım be yahu!”

İbrahim Tatlıses: “Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım, dünyaya beni sen attın, çile çektirdin, derman arattın. Madem unutacaktın, beni neden yarattın?” / “Bir Allah'a taptım bir sana taptım!”

Hande Yener: “Of güzel Allah’ım, içimi ısıtan adam sanki senin aynandı.”

Ebru Gündeş: “Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet.”

Ferdi Tayfur: “Kızdım getirene beni dünyaya, anama babama günahkar oldum.”

Ahmet Kaya: “Allah’ına kitabına sövüp saydım.”

Murat Göğebakan: “Kara gözlüm, sen de yalancı çıktın. Seni kendime ilah yapmıştım.”

Müslüm Gürses: “Yıkılsın minareler açılsın meyhaneler.” / “İsyanım var benim kadere.” / "Rest çektim kadere."

Oğuz Yılmaz: “Bas bas paraları Leyla’ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya?”

Ferhat Göçer: “Cenneti değişmem saçının teline.”

Selami Şahin: “Tapılacak kadınsın.”

Mahsuni Şerif: “Yaradan bir can vermiş, boşu boşuna.”

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 23:14
  1. şarkılardaki şirk sözler
  2. şirk dolu şarkılar
  3. şirk
  4. İslam'a aykırı şarkılar

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  • Ali Said YukarıcumaAli Said Yukarıcuma46 dk önce
    Yeni mi fark ettiniz. Sabah şerifleriniz hayrolsun.

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