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Yemek Tarifleri Nohutlu bulgur pilavı tam ölçülü tarif
Yemek Tarifleri

Nohutlu bulgur pilavı tam ölçülü tarif

Nohutlu bulgur nasıl yapılır? Nohut ve bulgur ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Peki, bulgurlu nohut pilavı nasıl oluyor? Bulgurlu nohut pilavı gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-05-03 16:23:00 -
Nohutlu bulgur pilavı tam ölçülü tarif

Besleyici bir tarif arıyorsanız; nohutlu bulgur pilavı tarifini deneyebilirsiniz. Peki, nohutlu bulgur için hangi malzemeler gerekiyor?

Nohutlu bulgur pilavı tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı bulgur
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 adet soğan
  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet kapya biber
  • Tuz
  • Karabiber

Nohutlu bulgur pilavı nasıl yapılır?

Soğanları ve biberleri doğrayın.

Öncelikle tereyağını ve zeytinyağını bir tencere alıp ısıtın.

Ardından soğanları ekleyip kavurun.

Soğanın rengi dönünce salçayı ekleyin.

Birkaç dakika sonra ise biberleri ekleyin.

Bulguru ilave edip.

Bulgurun ardından sıcak su, baharatlar ve nohut ekleyin.

Ocağın altını kısın ve pilavı pişmeye bırakın.

Afiyet olsun.

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