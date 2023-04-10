Nisan 1571: Mutasavvıf Ümmi Sinan'ın vefatı
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Mutasavvıf Ümmi Sinan'ı hayırla yâd ediyoruz.
Ümmi Sinan Hz.’leri 1572 yılında Prizen’de doğdu. Bursa’ya yerleşen fakat Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul’a çağrılan Ümmi Sinan Hz.’leri Topkapı, Şehremini-Pazartekke’de dergahını kurmuş ve irşada başlamıştır. Enderun tahsili yaptığı halde gördügü bir mana üzerine Ümmi mahlasını kullanmıştır. Evliyaların büyüklerinden ve her hali ibadet olan, Ümmi Sinan Hz.’leri 83 yaşında Hakk’a yürümüş ve baş halifesi Nasuh Dede’nin Eyüp Düğmeciler’de bulunan dergahının haziresine defnedilmiştir.
Ümmi Sinan Türbesi