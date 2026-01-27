NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

İŞİN ADI: 1.900.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 6.840.000,00 TL. Geçici teminatlı, Balat Mahallesi 4207 ada 1 parselin doğusu ve 2582 ada 15 parselin batısında 55.660,56 m²’lik Otopark Alanı yapılmak üzere 10 yıl süre ile kiralanması işi (İhale sonucunda oluşan 10 yıllık kira bedelinin tamamı, sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 12 eşit taksitle ödenecektir.) 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.



İhalesi Belediyemiz Encümeninde 11.02.2026 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İhaleye iştirak edecek şahısların;

a)İç Zarfa konulacak belgeler;

1)Teklif Mektubu,

b)Dış Zarfa konulacak belgeler;

1)İç Zarf,

2)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Nüfus Cüzdan örneği,



İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a)İç Zarfa konulacak belgeler;

1)Teklif Mektubu,

b)Dış Zarfa konulacak belgeler;

1)İç Zarf,

2)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) 2026 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

4)Vekaleten başvurularda vekaletname,

5)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr



#ilangovtr

Basın No: ILN02385838